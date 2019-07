Estrenos chilenos e internacionales, laboratorio de danza y actividades gratuitas protagonizan la segunda semana de FAMFEST12

Hasta el 28 de julio continúan las actividades de FAMFEST12 en Santiago y hasta el 3 de agosto en regiones. Esta semana llegan compañías de España, Inglaterra y Perú junto a nuevos montajes nacionales, comienza el laboratorio artístico de danza y continúan las actividades de extensión gratuita en Quilicura, La Pintana, Ovalle y Rancagua.

Como es tradición, el Festival Internacional de Teatro Familiar FAMFEST, organizado por Centro Mori, es una oportunidad para revisar lo mejor del teatro familiar chileno, con estrenos y reestrenos, música y danza, y cada año además trae una destacada selección de teatro internacional que permite a las audiencias jóvenes conocer lo mejor de distintas disciplinas desarrolladas en Europa y Latinoamérica. ¡No te pierdas la última semana del festival!

Montajes internacionales

De Inglaterra llega “The insect circus” (“El circo de los insectos”) de la compañía String Theatre, que cuenta con una tradición de tres generaciones en el mundo de las marionetas, además de ser reconocida con el Harlequin Award de The British Puppet and Model Theatre Guild. En esta oportunidad traen la magia de los insectos gracias a la técnica tradicional de marionetas utilizada en la época victoriana. 25 y 26 de julio 19 hrs; 27 de julio 12 y 17 hrs en Municipal de Santiago.

De España regresa al festival la compañía Clownidoscopio Teatre (“Frágil”) con una obra que entrega una mirada inocente sobre la migración. “Refugi” plantea un viaje por la empatía y el respeto desde la poesía y el humor del clown. Del 25 al 27 de julio 17 hrs en Teatro Mori Parque Arauco.

Perú estuvo presente la semana pasada con “Mírame un ratito” y continúa su ciclo con “De trapos y cartón”, de la compañía Concolorcorvo teatro de animación, que trae una historia sencilla y emotiva a través de la técnica de títeres y marionetas. Del 25 al 28 de julio 17 hrs en Matucana100.

Estrenos y reestrenos nacionales

Esta semana FAMFEST estrena la obra musical “Despierta Bello Barrio”, del grupo Volantín, compañía artística que busca contribuir a la preservación del patrimonio cultural de Chile y América Latina. El montaje narra la llegada de Haumaru, una tortuga contadora de historias, al cité Bello Barrio, un lugar mágico habitado por animales que provienen de distintos lugares del mundo. Del 25 al 28 de julio a las 17 hrs en Teatro Mori Plaza Vespucio.

También siguen en cartelera dos montajes nacionales que se estrenaron la semana pasada: “Alba y los cien pasos” de Malamute Teatro, jueves a domingo 17 hrs en GAM, y “Ensoñar, viaje al centro del ser” de Aborigen Circo, jueves a domingo 18:30 hrs en Matucana 100.

Entre los remontajes de esta edición, llegan a la cartelera “Pedrito y el lobo, esta es nuestra historia”, montaje de danza de Carolina Bravo en Mori Recoleta; “[email protected] niñ@s del Winnipeg”, de la Llave Maestra en GAM; “Cartas de niños” de La Negra María Teatro en Teatro Finis Terrae; “Niños poetas”, de Florencia Martínez en Mori Vitacura; y “Caperucita Roja” de Teatro Cívico en Mori Bellavista.

Laboratorio artístico de danza

De manera inédita, en el marco de festival se desarrollará un laboratorio artístico de danza dirigido por Vince Virr, bailarín de la compañía Barrowland Ballet de Escocia que participó en la edición 2017 de FAMFEST con “Tiger tale”. El propósito es convocar e incentivar a profesionales de la danza que quieran explorar y profundizar respecto a un lenguaje contemporáneo para niños y niñas, proyectando una producción familiar para el 2020.

Complementario a lo anterior, el martes 23 de julio se llevara a cabo una actividad abierta junto a destacados panelistas del área que reflexionarán sobre la creación de danza para niños y jóvenes.

Funciones y actividades gratuitas

FAMFEST12 se despide de La Pintana este sábado 27 de julio con una función gratuita de “Mocha Dick”, de La Mona Ilustre, mientras que aterriza en Quilicura con cuatro montajes entre el 25 y 28 de julio: “Pedrito y el lobo, esta es nuestra historia”, “Los defensores del tiempo”, “Kamshout, el otoño del pueblo Selknam” y “Refugi”, además de diversos talleres abiertos a la comunidad.

Fuera de la capital, el festival continúa de gira en las regiones de Coquimbo y O’Higgins. “Ronda por la ciudad del río”, de Terko Teatro, se presentará en Rancagua el 26 de julio para luego cerrar la gira en Ovalle el 3 de agosto, mientras “Alba y los cien pasos” lo hará el mismo día en Rancagua, acompañado de talleres gratuitos para niños y niñas.

Más información en www.famfestchile.cl