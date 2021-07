“Explosiones en el Cielo”: Blanco Leal presenta nuevo single de su proyecto solista

Antecedida por una versión en vivo e íntima estrenada hace unas semanas en YouTube, «Explosiones en el cielo» debuta en los servicios musicales de streaming con su potente propuesta original.

Se trata del tercer single que junto a «Dentro de ti» y «Un poco más» cierran un primer capítulo adelanto de lo que será Arritmia, su disco solista. Una triada de contagioso pop, pero con líricas que tratan temas relacionados a la salud mental.

Es así, como Blanco Leal comparte su mundo interior a modo de singles, cantando sobre la depresión, la ansiedad y afecciones mentales que no discriminan y que incluso se han acrecentado durante tantos meses de confinamiento y aislamiento social. Momentos difíciles, donde muchas veces la música ha sido una fundamental compañía para sobrellevar estas situaciones de mejor manera.

“La música me lo ha dado todo, en momentos donde no tuve a nadie. Tuve palabras; reflexiones y melodías de artistas que me formaron sin conocerme. Quiero ser ese agente de cambio en el oyente, acompañar en estados de ánimo buenos y malos”, confiesa el músico.

Blanco Leal ha trabajado para este disco con 9 productores distintos, en el caso de los dos primeros singles contó con la producción de Nicolás Quiroga y Benjamín Flores, mientras que este último sencillo fue bajo el trabajo de Andrés Abarzúa, conocido por colaborar tanto en interpretación como en producción en proyectos de Rubio, Kinética, Electrodomésticos, Dindi Jane, entre otros.

Escucha «Explosiones en el cielo»

Acerca de Blanco Leal:

Comenzó su carrera en la música formalmente hace 7 años, como vocalista del grupo Fuglar, con quienes se presentó en Lollapalooza en 2018, período que le entregó experiencia y una red de amigos en la escena musical que hoy lo acompañan en esta nueva etapa en la que se apronta a estrenar su primer disco titulado Arritmia, un viaje Pop que se entrelaza con Folk y Soul, tomando referencias como Harry Styles, David Bowie y The Weeknd, entre otros.

*Crédito Fotográfico: Martín Van Der Valk