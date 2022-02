Exposición profundiza en la experiencia migrante en Chile

En marzo de 2021, Andrés Parra cumplió una década viviendo en Chile. El artista colombiano, reconocido por su alter ego Drag Queen, Nia de Indias, tomó ese aniversario como el comienzo de un proyecto que será exhibido por primera vez al público a partir del 10 de marzo en “Somos de acá”, la nueva exposición de Parra, que se desarrollará en AFA Galería.

Sebastián Leal, curador de la exposición, recalca que el valor de la muestra está en cómo aborda la contingencia migratoria desde puntos de vista personales. “No es una exposición que habla de la crisis migratoria, sino que hace un zoom in en la experiencia sensible de Andrés, de cómo él vive en Chile y cómo él se ve reflejado en otros”, dice Leal. Parra lo complementa: “Esto no se trata de hablar de la masa sino que tiene que ver con ser colombiano, con cómo yo me veo reflejado en esas personas y cómo ha sido mi experiencia en Chile. A pesar de que hay otras personas que aparecen en la exposición, esas fotos y esos relatos tienen nombre y cara, no con la intención de agrupar a toda la gente bajo el anonimato de solamente una nacionalidad”.

Esos rostros de los que habla Parra son parte de la obra principal de la exposición, un díptico en el que intercala páginas de su antiguo pasaporte con 40 Polaroids de distintos inmigrantes colombianos asentados en el territorio nacional. “Por primera vez en una exposición de Andrés, hay obras que hablan más allá de su mundo drag y performático. A partir de la investigación central, buscó reconectarse con sus raíces desde las vivencias de otros colombianos en Chile, mostrándonos similitudes y diferencias entre su experiencia y la de ellos. De esta manera, las obras refuerzan la influencia que ambos países han tenido en todo su quehacer artístico”, comenta al respecto Leal.

Otras obras de la exposición renuevan y dialogan con trabajos anteriores de Nia de Indias que tienen que ver con la búsqueda de sus orígenes y su lugar en el mundo. Dentro de esos ejemplos están dos autorretratos del artista donde aparece cargando candados y cadenas con los colores de la bandera colombiana. La primera es del 2013 y la otra es del 2022, dejando en evidencia el paso del tiempo pero también la permanencia del peso que significa pertenecer a un país, sin importar el lugar que se habite. También hay reproducciones de las banderas de Chile y Colombia a base de toallas desmaquillantes, una técnica que Nia ha usado frecuentemente en su producción artística.

“Para mí es una forma de cerrar un poco este tiempo que he pasado en Chile con mi familia y también es una forma de volver a conectar con Colombia. Siento que la mayoría de mis obras anhelan esa reconexión con mi cultura. Como me vine a Chile tan pequeño, quedé en ese limbo de cuestionarme siempre de dónde soy realmente”, explica Parra.

“Somos de acá” estará en exhibición desde el 10 de marzo hasta el 24 de abril. Podrá ser visitada de viernes a domingo entre 11:00 y 17:00, en AFA Galería, ubicada en Franklin 741.

MÁS INFORMACIÓN:

10 de marzo al 24 de abril 2022

GALERIA AFA

http://www.galeriaafa.com

Instagram: @afa_galeria

Franklin 471 Local A-4, Santiago.

Horarios: Viernes a Domingo de 11:00 a 17:00 hrs

Teléfonos: Galería +56 2 26648631 – Administración +56 2 26648450

Contacto: [email protected]