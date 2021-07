Farma presenta su nuevo single y video «Un siglo por ti»

Farma es una banda originaria de la ciudad de Valparaíso y que está integrada por Mark Marshall en voz y guitarra, Franco Puchi en bajo y segunda voz, y Rodrigo Fernandini en batería. Juntos han elaborado un potente y pesado sonido que se puede apreciar en singles como «Olvidar» y «Tiempo de acción». Hoy la banda presenta su nuevo sencillo «Un siglo por ti», ya disponible en plataformas de streaming.

«Un siglo por ti» es una canción que se trata acerca de la separación y el distanciamiento entre personas que se quieren, el dolor asociado a ello pero también la permanencia de los sentimientos más nobles del ser humano. «Cuando existe el amor, no importan los obstáculos, no hay nada que la voluntad no pueda superar, no existen problemáticas que el inexorable paso del tiempo no logre conciliar», declara la banda sobre la temática de su último single.

La banda porteña no se mantiene ajena a la contingencia sanitaria en que nos encontramos actualmente y en relación a la narrativa presentada en «Un siglo por ti» reflexionan con claridad: «A muchas personas últimamente les ha tocado estar separados por mucho tiempo o simplemente despedirse para siempre de familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Gente hospitalizada que no puede ser visitada; padres separados que no pueden ver a sus hijos. Situación política conflictiva en numerosos países de Latinoamérica, donde familias se han visto forzadas a emigrar en medio de la completa incertidumbre».

Además del estreno de la canción en plataformas como Spotify, Farma liberó hace unos días el videoclip oficial de «Un siglo por ti», dirigido por Ricardo Toledo y protagonizado por Catalina Lira, campeona nacional femenina de boxeo en el año 2018. El trabajo audiovisual se puede ver en el canal de YouTube del grupo, donde se pueden encontrar otras de sus obras, como por ejemplo «Tiempo de acción», clip que fue galardonado como Mejor Video el año 2020 en los Premios Ruido Chileno de Radio Ritoque. También figura «Esquizo», un videoclip que participó en el 16° Festival Internacional de Cine y Documental Musical (IN-EDIT), nominado como finalista en la categoría Videoclips (Competencia nacional 2020).

