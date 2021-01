Festival de cine FRONTERA SUR abre la convocatoria internacional de su cuarta edición en modalidad online

Desde el 21 de enero y hasta el 28 de febrero, FRONTERA SUR Festival Internacional de Cine de No Ficción abre su convocatoria internacional para formar parte de la programación de su próxima versión que se realizará del 1 al 14 de junio de este año.

El Festival FRONTERA SUR es producido por Tres Tigres Films y Forma colectiva, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, convocatoria 2020, y debido al panorama sanitario mundial se llevará a cabo de manera online en alianza con las plataformas digitales internacionales Festival Scope y SHIFT72. Las mismas utilizadas en su última edición, donde participaron cerca de 20 mil espectadores de Chile y Latinoamérica. Y al igual que en versiones anteriores, todas sus actividades tendrán acceso liberado.

FRONTERA SUR es un festival no competitivo, que exhibe un conjunto de obras cinematográficas, nacionales, latinoamericanas e internacionales, vinculadas al concepto de No Ficción. La convocatoria para su cuarta edición está dirigida a películas de cualquier tema y duración, que se enmarquen dentro de esa categoría. Comprende tanto obras documentales, como también aquellas que se instalan en un territorio menos definido, entre la ficción y el documental, entre lo narrativo y lo experimental, explorando nuevas formas estéticas y narrativas que no caben dentro del circuito comercial. Se trata de un cine de autor, fronterizo, independiente, arriesgado e innovador.

En esta nueva edición, el llamado es a realizadores y realizadoras de Chile, Latinoamérica y el mundo a participar con sus obras: “En medio de la profunda crisis social, cultural y económica que estamos atravesando, que se ha visto agudizada por la pandemia y el distanciamiento forzado, creemos que es de vital importancia sostener aquellos espacios que nos permitan seguir encontrándonos. Frontera Sur es antes que todo un lugar de encuentro, reflexión y debate en torno al cine, abierto y gratuito, donde a partir de obras personales, periféricas y contra hegemónicas, les invitamos a re-pensar juntos/as las diversas posibilidades narrativas, estéticas y políticas de la creación cinematográfica, y al mismo tiempo a tomar posición respecto de las tensiones, desigualdades y conflictos que nos rodean”.

Las bases de postulación están disponibles en el sitio www.fronterasurfestival.com y vía FestHome (www.festhome.com) hasta el 28 de febrero. En tanto, la selección oficial se anunciará públicamente a inicios de mayo.

El equipo de programación que será el encargado de seleccionar las obras de esta nueva edición está compuesto por Cristian Saldía, realizador, productor y director del festival; Carolina Rivas, realizadora y productora de Concepción; Rodrigo Jara, realizador de Valdivia, y Robinson Díaz, realizador de Perú.

Sobre FRONTERA SUR

El Festival FRONTERA SUR es un evento que cada año presenta una selección de películas compuesta de tres secciones oficiales: Internacional, Latinoamericana y Nacional. Además de varias secciones paralelas entre las que destacan Iluminaciones, que reúne obras que han recorrido diversos festivales alrededor del mundo y obtenido importantes reconocimientos; los Focos a directores/as de reconocida trayectoria como Chantal Akerman (2017), la dupla Straub-Huillet (2018) y Jonas Mekas (2020); y los Focos a un Festival y País Invitado, incluyendo además una serie de actividades de formación como seminarios, charlas y conversatorios, a cargo de destacados/as invitados/as nacionales y extranjeros/as.

