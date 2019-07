Ficción sobre mujeres de los Chicago Boys llega a Teatro del Puente

Tomando como punto de partida a las esposas de los famosos Chicago Boys, La Descriteriá vuelve a las tablas con su segundo montaje que se estrena el próximo 2 de agosto en la sala que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; a través de su programa Otras Instituciones Colaboradoras.

Luego de dos exitosas temporadas en sala con su primera obra Libér, historias en color rosa pastel y varias funciones en espacios no-convencionales, la compañía La Descriteriá se sumergió en un nuevo proceso creativo cuyo resultado es Chicago girl$, montaje que podremos ver a partir del próximo 2 de agosto en Teatro del Puente, sala que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Otras Instituciones Colaboradoras.

Desde perspectivas feministas y trabajando el lenguaje grotesco, la agrupación busca plantear temáticas de carácter político, en este caso, inspirándose en la figura de las mujeres de los famosos economistas liberales chilenos, educados en la Universidad de Chicago.

“Busca evidenciar la importancia de un hito que cambió el destino de Chile, pero esta vez desde la mirada particular de las que no lo protagonizaron. Ellas en escena y, desde sus discursos horrorosos, –pero no tan alejados de la realidad–muestran cómo llega el neoliberalismo a Chile y permiten abrir el cuestionamiento respecto a qué tan libres nos ha hecho… Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, señala la compañía.

Siguiendo con su metodología habitual, este nuevo trabajo es el resultado de una creación colectiva no jerarquizada en donde, tras un proceso de laboratorio, se construye la dramaturgia y puesta en escena. Fantaseando con estas criaturas domésticas que deambulan entre el poder y la sumisión, las actrices desatan su imaginación inspirándose en el contexto social de los 70’s en Chile, Estados Unidos y los discursos de libertad que se difunden hasta la actualidad. Chicago girl$ es una hilarante, pero no por eso menos aguda, crítica a un sistema político que impera hasta hoy, la división de clases que lo fomenta y el papel de la mujer en este contexto.

COORDENADAS

2 agosto al 1 septiembre viernes y sábado 21 h, domingos 20 hGral. $6.000, Est. $3.000, adultos mayores $4.000. Preventa $3.000 (hasta el 26 de julio)

Teatro del Puente

www.teatrodelpuente.cl

Parque Forestal s/n

Metro Estación Baquedano

Alternativas de estacionamientos pagados en Bellavista 052

CICLOVÍA A LA PUERTA

Reseña

La escuela de economía de Chicago está de fiesta, su modelo se exporta a Chile tras el Golpe de Estado y eso es motivo de jolgorio. Las mujeres de los Chicago Boys se reúnen momentos previos a la celebración para soñar su futuro juntas. En una época en que en Estados Unidos se vivía la segunda ola de feminismo y las últimas protestas contra la guerra de Vietnam, el sueño americano made in Chile se ve interrumpido por revueltas sociales en las calles de Chicago, las amenazas de visiones del futuro y el fantasma del –siempre acechante– comunismo. El espanto que provoca la libertad desmedida tensiona sus relaciones y perspectivas. A partir de una dramaturgia fragmentada, el montaje reflexiona en torno al neoliberalismo, patriarcado y la clase; bajo la pregunta constante respecto a la libertad (y sus límites). Comedia negra que fluctúa entre el terror y la risa, y que se desarma constantemente para comentar la realidad.

Ficha Artística

Dramaturgia: La Descriteriá

Dirección: Fernanda Carvajal – Pascale Larrosa

Producción: Karen Muñoz – Javiera Cornejo

Elenco: Milenka Abrego – Javiera Cornejo – Pascale Larrosa – Nicole Quezada – Francesa Santoro – Valeria Uribe – Elizabeth Valdebenito

Diseño Integral: Andrea Bustos

Fotografía: Javiera Polvorín