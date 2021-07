Flangr: El músico chileno estrena el primer reggaeton hecho con sonidos del espacio

El músico chileno Flangr estrenó el primer reggaetón hecho con sonidos obtenidos desde el espacio. El Observatorio ALMA, el más grande del mundo, le compartió sonidos y frecuencias captados en el espacio para que él las convierta en canciones. La más nueva se llama “Pero” y es un dueto con la actriz, cantante y participante de “MasterChef Celebrity”, Tutu Vidaurre. El tema cuenta además con un video 3D que ya está disponible en YouTube.



“Pero” fue producida por Flangr y El Rosa y masterizada por Gonzalo “Chalo” González (Mon Laferte, Los Prisioneros). Si bien Flangr se define como un artista que hace Dark Pop, esta vez quiso desafiarse con un género tan competitivo como el reggaetón. “Siempre me ha gustado bailar y hace un par de meses me metí a clases de salsa, merengue y bachata. Eso me despertó las ganas de transmitir ese espíritu más juguetón en mis propias canciones”, detalla el músico.

Para plasmar la idea que tenía en su cabeza, Flangr convocó a la actriz y cantante Tutu Vidaurre: “me transmitía una sensación muy power, de tener mucha personalidad. Aprendí bastante de su forma de enfrentar el proceso, que es mucho más intuitivo”, dice él. Desde Colombia, donde está grabando el programa “MasterChef Celebrity”, Tutu Vidaurre comenta: “cuando Flangr me planteó lo de hacer música con sonidos del espacio, quedé sin palabras y decidí sumarme altiro. El tema brotó de manera natural y nos hicimos muy amigos en el camino”.

El video 3D de “Pero” fue trabajado por los realizadores Gastón Becerra y Alfonso Palma. Según explica Flangr, “quisimos mostrar San Pedro de Atacama a nuestra manera y se nos ocurrió hacer un video que mezclara lo real con lo fantástico. Por eso incluimos un castillo y luego aparecen las antenas del Observatorio ALMA. Es una expresión visual de lo que nos hizo sentir la canción y de paso mostramos una zona de Chile que todo el mundo debería conocer«.

El vínculo entre Flangr y el Observatorio ALMA comenzó el año pasado y desde entonces el músico lo ha plasmado en sus singles “Sorry”, “Destrozao” y “Nobody”. A pesar de sus 22 años, el chileno ya anota algunos hitos en su recorrido: durante 2019 realizó más de cincuenta presentaciones en California, EE.UU, país al que volverá en agosto, ya que tiene shows agendados en San Diego, Los Angeles y San Francisco. Además, está preparando su primer mixtape, el que se lanzará antes de fin de año.

ESCUCHA EL SINGLE «PERO» DE FLANGR EN PLATAFORMAS