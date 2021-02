Flangr: El músico chileno revela innovador proyecto junto al Observatorio ALMA

Flangr, el proyecto del joven artista chileno Joaquín Macaya, unió fuerzas con el Observatorio ALMA, el más grande del mundo, en una colaboración inédita. ALMA entregó sonidos captados desde el espacio para que pudieran ser intervenidos por el músico con el fin de convertirse en canciones, lo que convierte a Flangr en el primer artista Pop en realizar esta iniciativa. La muestra más reciente de este innovador trabajo es “Nobody”, canción cuyo video ya está disponible.



Acerca de la inspiración que motivó este novedoso proceso, Joaquín Macaya comenta: “desde que era chico la astronomía me ha llamado la atención. Me gusta mucho el misterio de no saber qué hay más allá. Al empezar a leer más, me di cuenta que el 70% de la visión astronómica mundial está en Chile y quise que más gente se enterara de eso, pero de una manera más entretenida. Por eso quise vincularlo con la música y tomé contacto con la gente del Observatorio ALMA. Ellos se entusiasmaron e iniciamos este proyecto juntos”.

Las canciones de Flangr fueron trabajadas a partir de sonidos captados y codificados del espacio por el Observatorio ALMA. Técnicamente hablando, son oscilaciones electromagnéticas que vibran en torno a los 100 GHz; es decir, un millón de veces más “agudo” que el sonido más alto audible por un humano. Estas fueron procesadas por ALMA y entregadas a Joaquín Macaya, quien las usó como material para desarrollar sus nuevas composiciones en el estudio.



El primer fruto del trabajo de Flangr fue la canción “Sorry”, que se estrenó en diciembre. Y ahora llega el turno de “Nobody”, single que cuenta con un video dirigido por el realizador Claudio Figueroa. “El video se centra en una chica que parece fuera de este mundo. Ella avanza a una velocidad superior y yo intento alcanzarla. Esa persecución, esa búsqueda es lo que marca el tono del video y se complementa con la letra de la canción”, detalla el músico sobre la producción.

Con sólo 21 años, Joaquín Macaya define a su música como “un Dark Pop, un Pop con atmósferas oscuras. Pero más allá de las etiquetas, lo que me importa es transmitir un mensaje, una energía y una propuesta”, dice. Durante 2019 el artista emprendió rumbo a California, donde realizó más de cincuenta presentaciones, lo cual lo ilusiona con el potencial de exportación que posee Flangr. Mientras tanto, su primer objetivo ya se ha cumplido: “llevar los sonidos del espacio, del universo a tus audífonos”.