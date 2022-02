Francisco Victoria presenta videoclip junto Francisca Valenzuela

El aplaudido músico y productor chileno Francisco Victoria, continuando con la promoción de su recién estrenado segundo disco “Herida”, nos presenta el videoclip del track “Te lo pido por favor”, actual sencillo del LP que cuenta con la colaboración de la cantante, música y compositora Francisca Valenzuela. Este trabajo audiovisual estuvo bajo la dirección de la cineasta Alba Gaviraghi, y protagonizado por ambos artistas, grabado en pleno centro De Santiago.

Sobre la canción Francisco señaló: “Habla sobre un instante de lucidez en medio de una tormenta emocional, donde me di cuenta de que yo no era el culpable de las cosas malas que me sucedieron, lo que me permitió ver con claridad el camino que tenía que seguir. Desde que hice esta canción sentí que su lenguaje se conectaba de una manera muy especial con el trabajo de Francisca Valenzuela, artista que quiero y respeto mucho, fue casi como si hubiera escrito la canción pensando en que ella la cantara, al final la colaboración se dió como algo natural y nuestras voces se encontraron para cantarle cada uno a sus fantasmas”.

“Herida” lo conforman ocho tracks, con letras autobiográficas, donde el artista expone a corazón abierto sobre la violencia de sus sentimientos y cómo darles un espacio seguro para existir. Las influencias van desde Supertramp y Charly García, pasando por Kylie Minogue y Robyn, llegando hasta Burt Bacharach y Maurice Ravel. “Herida”, más su disco debut “Prenda”, serán parte del repertorio que Francisco Victoria mostrará el próximo 18 de marzo en el festival Lollapalooza Chile.

Tracklist “Herida”

1. Te puedes ir, amor

2. Te lo pido por favor

3. Mi corazón me dice la verdad

4. Perder la vida

5. Tírame al fondo del mar

6. Yo creí que eras mi amiga

7. Maletas del viaje

8. Herida

*Todas las canciones escritas y compuestas por Francisco Victoria.

Arte de portada por Esteban Vargas Roa

Management: Carlos Salazar

«Herida» disponible en:

Spotify – iTunes – Deezer