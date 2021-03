Franklin: Banda formada por músicos de BBS Paranoicos y Sin Perdón estrena video con poderoso mensaje

El grupo estrenó el video de “Fantasma”, tercera muestra de un disco debut que verá la luz en el segundo semestre de 2021. El video ya está disponible en YouTube.

El grupo Franklin está formado por cuatro destacados músicos chilenos: Carlos Kretschmer (BBS Paranoicos) en bajo y voz, Ismael Bustamante (Sin Perdón) en voz principal y guitarra, Roberto Ugarte (Insurgentes Sur, ex Weichafe) en batería y Sebastián Urrutia (Juguetenfermo) en guitarra y voz. Bustamante y Kretschmer son amigos hace varios años y fueron pilares en el desarrollo de la escena del Rock y el Punk melódico en Chile desde fines de los años ‘90.

Acerca de la motivación para formar un nuevo proyecto, Carlos Kretschmer detalla: “llevo casi treinta años haciendo música. Incluso he pensado en dar un paso al costado, pero es tanto el amor a la música que, en vez de rendirme, redoblé el compromiso con mi pasión y decidí armar otra banda. A estas alturas de la vida, es emocionante plantearse un desafío como este y volver a experimentar lo que sentimos cuando éramos chicos y formamos un grupo para divertirnos y volcar nuestra creatividad”.

Luego de revelar los adelantos “Luces en el mar” y Perfección”, ahora Franklin estrena el video de su nuevo single “Fantasma”. Acerca de la canción, la banda comenta: “es sobre la imposibilidad de establecer relaciones sinceras frente a la sobrexposición de las redes sociales. “Fantasma” es como una anulación virtual del individuo frente a la inmediatez de las actuales relaciones de consumo y desecho donde nada parece real y los recuerdos son simplemente fantasmas”.

La génesis de Franklin se remonta a 2019. Tras la separación del grupo Sin Perdón, Ismael Bustamante y Carlos Kretschmer comenzaron a trabajar en ideas más ligadas al Rock Alternativo. El primer álbum del proyecto fue grabado por Iván Aracena en Estudios Foncea y la producción musical y mezcla fue realizada por Chris Beeble en The Blasting Room, los prestigiosos estudios de Fort Collins, Colorado. Beeble tiene una destacada carrera con créditos para bandas como Descendents, NOFX, A Day to Remember, Rise Against, Alkaline Trio y BBS Paranoicos, entre otros.