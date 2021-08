Gabsika presenta sesión registrada en Casa Mistral

“Siéntelo” y “All You Need Is Love”, y “A Veces” son los singles que Gabsika ha liberado como adelanto de su trabajo debut de estudio. Estas 3 canciones conforman un primer capítulo de su primera entrega discográfica.

En este primer episodio sonoro, la cantante y compositora entrega un viaje por el Neo Soul, el R&B, el Hip Hop, con algunos toques de Reguetón en sus bases, dejando para sus próximas canciones nuevas incursiones como el Dancehall y otros estilos urbanos.

A la espera de sus nuevas creaciones, Gabsika presenta una sesión registrada en Casa Mistral, estudio de grabación y sede de su sello Caída Libre, en donde interpreta sus canciones con instrumentos reales y no digitalizados como en las versiones originales, logrando un matiz sonoro distinto.

Una puesta en escena, donde la voz de Gabsika destaca acompañada por su banda que integran: Joaquín Pizarro (guitarra), Tomás Peñaloza (bajo), Martín Pérez (teclado), Diego Fuentes (batería electrónica), Pamela Vera (Coros) y Allküpeyün (Sintetizadores).

“Fue muy bonito volver a cantar acompañada, porque somos músiques y amigues. Al principio fue raro, no sabíamos si abrazarnos o saludarnos con el codo, pero después sentimos la conexión a través de la música. Estar rodeada de instrumentos y que mi voz se uniera a ellos, resultó ser una nueva sonoridad conjunta, fue todo súper mágico y fluyó sin ninguna presión”, resume Gabsika.

