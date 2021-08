Gabsika presenta video para su canción “Siéntelo”

Se cumple un año desde que Gabsika se embarcó en la liberación de su proyecto musical, una propuesta que ahora ya cuenta con 3 canciones que en común representan la primera parte de una trabajo de larga duración.

A modo de conmemorar esta fecha la artista estrena el video para “Siéntelo”, su primer single y carta de presentación en plataformas digitales. Un año en el que la cantante ha seguido desarrollando su carrera de la mano de su sello Caída Libre.

«Desde que se lanzó este single todo ha sido avanzar, ha habido muchos cambios en el camino, muchas frustraciones pero también alegrías. Ahora tengo un material que puedo compartir y que me representa, un proceso en el que he ido ganando confianza en mí misma y en mi música”, comenta Gabsika.

Con respecto al video, la artista invitó a su amiga Delfina Harms, artista visual, escritora, cantante y co-creadora de la Revista La Lengua. Ambas trabajaron la idea del “sentir” a través de imágenes que pudieran generar sensaciones similares a las que surgen al escuchar la canción.

Un trabajo híbrido análogo – digital, donde el sentido de ser mujer cobra fuerza, así como también sus procesos y su conexión con la tierra, en un videoclip que marca el cierre del primer tercio de su disco, que continuará liberando con un nuevo trío de canciones.

«En un año más espero seguir creciendo, aprendiendo cosas nuevas, y lo que más quiero es poder tocar en vivo y girar con mi equipo de músiques dentro y fuera de Chile”, confiesa la cantante.

“Siéntelo”, escrita por Gabsika, fue producida por Allkupeyun y Talobeez (Pieza Sucia Records), tal como su single “All You Need Is Love”, canciones que antecedieron su último lanzamiento “A Veces”.