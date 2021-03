Guitarrista de Santaferia lanza “La Propuesta”, single instrumental de su proyecto DeLira

DeLira, nombre artístico del proyecto personal de Mauricio Lira – director musical y guitarrista de la banda de cumbia Santaferia- presenta su nuevo single, el tema La Propuesta, una canción instrumental, reflexiva y relajante, compuesta por Mauricio en pleno invierno del año pasado.

“Esta canción la hice en mi estudio, entre junio y julio del 2020, cuando estábamos en invierno y cuarentena total”, comenta Mauricio, lo que explica de algún modo el tono más introspectivo del tema, la canción propone eso, una mirada más hacia el interior, propio de un periodo como el invierno.

La base de “La propuesta” fue abordada a nivel creativo e interpretativo por Mauricio en un 100%. “Los instrumentos en el tema están todos grabados por mi; la producción, la mezcla y masterización fue realizada por Guido Nisenson (productor e ingeniero argentino)”, dice Mauricio, quien agrega estar estimulado por lanzar un nuevo sencillo de su trabajo personal.

“Esta es una canción instrumental en donde la guitarra es la protagonista” dice el músico confesando sus referentes para este tema. “La influencia viene de Spinetta y los Socios del Desierto y del tema “Luna de abril”. Tiene toques neo soul en la guitarra y la base rítmica, con el beat hacia atrás, como de hip hop. De hecho, el sonido de la batería está influenciado por la batería de Questlove en el disco con The Roots “Do you want more”, cuenta entusiasta.

El video del tema fue dirigido por Mauricio Lira junto a Felipe Hotz. El clip trata la historia de una pareja de mujeres que se proponen terminar su relación en buenos términos “Sin la típica mala experiencia de terminar una relación mal, por eso el nombre: “La Propuesta”, dice Mauricio.

“Me gustó mucho la idea de que las protagonistas del video fuesen mujeres, y poder aportar a naturalizar además la diversidad, creo que hoy es muy importante la igualdad de géneros y promover la participación de mujeres en los proyectos artísticos, sobre todo porque yo mismo estoy criando a una mujer”, cuenta reflexivo sobre su visión social y su experiencia paternal. “La mujer está teniendo mucho protagonismo en el arte y en el mundo laboral (Myriam Hernández; Denise Rosenthal; Francisca Valenzuela; Mon Laferte; entre tantas, y es muy positivo: este es un momento importante y hay que asimilarse”.

Lo que narra el video es una historia simple, común y humana. “Intenté transmitir buena energía con lo que se muestra en el video, aunque el fin de una relación sea triste, siempre es posible terminar en buena”, comenta invitando al público a conocer su nuevo trabajo, un tema reflexivo y de alto vuelo musical, cuya propuesta central es observar el mañana como una oportunidad.

Instagram: https://instagram.com/mauroo.lira?igshid=1rr3rcb4mko1s

Fanpage: https://www.facebook.com/DeLiraGuit

Más información en www.deliraoficial.cl