Hernán Casciari, escritor y editor: “La gran ventaja de los nuevos formatos es que se despiertan muchas cabezas”

Con voz templada y a un ritmo calmo, Hernán Cascieri se toma todo el tiempo para responder cada una de las preguntas. Entre sorbos de mate y con un fondo dispuesto por viejos muebles coronados por la portada original del disco Artaud de Spinetta, este escritor y editor argentino, habló con El Conversista acerca de su extenso trabajo literario, su experiencia con el exitoso proyecto editorial Orsai, sus impresiones frente al escenario político y social que vive nuestro continente, entre otros asuntos.

Casciari lleva un buen tiempo abrazando otros soportes para ofrecer al público una experiencia fundada en sus cuentos y en su obra literaria. Blogs, radios, televisión, podcast, shows en vivo que conjugan relato y música, son parte de las multiformas que ha adoptado su imaginario de escritor.

Conversamos con Hernán a propósito de “Nostalgias” y “Tragedias”, dos shows en streaming que se exhibirán por primera vez en directo para el público chileno -los viernes 12 y 19 de febrero-. Y acerca de este soporte y sus posibilidades, este escritor empieza señalando que cuando era niño “me causaba mucho estupor, mucha confusión que otros chicos no leyeran”, esta vieja postal de infancia se revela como sentencia, “¡No saben leer! No quiere decir que no conozcan las letras (…); la gente, en general, puede repasar eso pero no tiene ese disfrute porque es todo muy costoso”.

Ahondando en las posibilidades de la literatura en otros soportes, Casciari reflexiona que “cuando la tecnología propicia en el podcast, el audiolibro, la lectura, hay un montón de gente que dice, ¡Eeehh, era lindo esto! ¡Era lindo Kafka, no es aburrido! (…) A mí me parece que esa es la gran ventaja de los nuevos formatos, que se despiertan muchas cabezas, en la lectura, en la oralidad, en el audiovisual”.

Si quieres conocer más del trabajo de Hernán Casciari, disfruta de esta entrevista o si prefieres, no te pierdas el espectáculo “Tragedias” -junto al músico trasandino, Zambayonny- que se emite en vivo mañana viernes 19 de febrero a las 21 horas, a través de la plataforma Punto Play.

Entrevista en Facebook