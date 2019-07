Holman Trío lanza nuevo disco “Árbol” y hace historia en el Lincoln Center de Nueva York

A dos días del concierto de Holman Trio las entradas ya estaban agotadas en el Lincoln Center de Nueva York. Los músicos Ernesto Holman, Gustavo Cerqueiras (piano) y Josué Villalobos (batería), fueron tremendamente elogiados tras presentar su nuevo disco “Árbol”.

Alrededor de dos años pasaron para que llegara el nuevo y exclusivo material de Holman Trío. A dos días del concierto el recinto estaba “sold out” y el nuevo disco “Árbol” tuvo su esperado lanzamiento en el Lincoln Center de Nueva York, el martes 2 de julio de 2019 -el mismo día que Chile era testigo de un eclipse solar-. Y es que para Holman nada es coincidencia, todo tiene un propósito.

“Recibimos muchas felicitaciones, los encargados del Lincoln Center estaban impresionados, ahora vamos a esperar el efecto de esto, que ya no depende de nosotros, la semilla ya está tirada. Fue una experiencia única, mucho que reflexionar, pero quedamos con la sensación de la misión cumplida”, señaló el maestro del bajo eléctrico Ernesto Holman, tras su aplaudida presentación.

Los elogios para la banda también fueron comentados en twitter por ProChile USA, que manifestó “¡Maravillosas noticias para nuestra música! ¡Anoche, @holmantrio tuvo una presentación muy exitosa en @LincolnCenter! Fue una actuación sin precedentes de un grupo de jazz chileno, mostrando sus talentos, en esta etapa histórica en #NewYork”.

En esta presentación además estrenaron el primer videoclip de la banda. Se trata de una obra audiovisual de “Fiesta en la Ruka”, primer single del nuevo disco. El videoclip fue Co Dirigido por Juan Pablo Olivares y Ludwig Hardie, grabado en “Paraiso Escalante Rauten” en Quillota.

“Fiesta en la Ruka” es parte central del nuevo disco y representa una evolución en el tiempo de todo lo que proviene de lo más profundo de la tierra, en el caso de Chile, el uso del ritmo de cueca y choike purrún mapuche fusionados con elementos y conceptos que provienen del jazz como la instrumentación y la improvisación.

El nuevo LP “Árbol” -Financiado por el Fondo de la Música, Fomento a la Industria, Desarrollo de Catálogos de la Música Nacional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio- fue grabado en Estudio del Sur y editado por Eroica, contiene 9 composiciones, y es una continuación conceptual de su anterior trabajo «De Raíz», cuya producción lo llevó a ganar el premio Pulsar como «Mejor artista fusión» 2017.

Ernesto Holman -considerado el padre del bajo contemporáneo y moderno, de nuestro país- junto a Gustavo Cerqueiras (piano) y Josué Villalobos (batería), rescatan los tintes progresivos y la permanente alusión al jazz fusión que caracteriza a las producciones del bajista, además de los sonidos sagrados del mapuche, que han estado presentes durante toda su producción solista.

Y como era de esperar, evento del eclipse solar no fue indiferente para Holman, pese a estar desde el otro hemisferio del planeta y no haber sido testigo del mismo. Respecto a ello señaló: «Me acojo al pensamiento mapuche que lejos de ser un evento turístico y novedoso per se, es un presagio de cambio y tiempos difíciles, no negativo, sino que va a requerir recurrir a la fuerza interior, para enfrentar lo que se viene. El hecho de que Lincoln Center nos haya acogido, significa que los cambios ya se están produciendo, las estructuras planetarias están cambiando lentamente. Es primera vez que un grupo chileno tocaba allí. ¿Por qué? porque las estructuras binarias necesitan de lo ternario para equilibrarse y sanarse».

El nuevo disco ya está disponible en la plataforma digital de Spotify y con esto continúa la gira bajo el nombre de “Tour Tremün» que los llevará este sábado 6 de julio en el Festival Internacional de Jazz de Montreal (Canadá) y finalizará el 11 de julio en Bogotá Colombia con presentaciones en el Emmat – Berklee y fiesta de cierre del tour en Matik Matik. Gira que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El lanzamiento de “Árbol” en Chile está programado para el 3 de Agosto en Teatro Nescafé de las Artes, donde contarán con una propuesta visual distinta a lo que el grupo estaba presentando en vivo.

Disco “Arbol”:

Recording y pre Mezcla: Matías Concha Rivas

Mezcla y Masterización: Eduardo Vergara

Producción General y Management: Lorena Amarillo

Escucha a Holman trío en Spotify

MÁS DE HOLMAN TRIO

Ernesto Holman es un destacado bajista y compositor chileno. Miembro del prestigioso grupo de fusión latinoamericana Congreso entre 1980 y 1984 y de varios proyectos personales. Es conocido como uno de los más importantes bajistas eléctricos de jazz fusión y rock progresivo de Chile, dedicado a implementar al bajo como instrumento melódico, además de rítmico, en la escena local.



Ernesto Holman se adentró en la cosmovisión del mundo mapuche, inspirándose en las rítmicas y sonoridades de la trutruka o el kultrún para hacer música electrónica “de carne y hueso”. De aquí salieron sus álbumes Ñamco (2003) y Al vuelo del Ñamco (2005). Holman grabó su tercer álbum en esta línea, Mari Tripan- tu (2008), ganador del premio Altazor 2009 en la categoría Alternativa-Jazz (lo volverá a recibir en 2014 en la categoría “Música Incidental”). El año 2010 publicó el álbum Reversiones que se destaca por acercarse mucho más al jazz que sus anteriores trabajos.



Con el disco De raíz (2016) Holman terminó de establecer a los 65 años su historia como uno de los pioneros de la música de fusión en Chile y punto de partida de toda una escuela de renombrados bajistas posteriores: Jorge Campos, Marcelo Aedo, Pablo Lecaros, Patricio Aravena o Luis Cheul.



Gustavo Cerqueiras (piano) Pianista, compositor, productor musical y productor ejecutivo de variados proyectos para la industria de la música, entre ellos, pianista oficial de la Universidad Católica del Maule durante 15 años.



Josué Villalobos (batería) Baterista y profesor titular de Escuela Superior de Jazz. Es también músico de Christian Galvez Kuintet, Federico Nathan Project y de la banda chilena de Leo Maslíah entre otros. Artista Oficial de Instambul Mehmet & Drumdealer Chile.

RRSS

Fan Page: @holmantrio

Twitter: @holmantrio

Instagram: @holman_trio

Web: www.ernestoholman.com