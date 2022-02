Hotel Records abre su primera convocatoria para bandas chilenas

Hotel Records es una plataforma de reciente creación que busca conectar la escena musical independiente de Latinoamérica y España. Sus impulsores son el chileno Álvaro Gómez, miembro de Perrosky y el hombre tras Algorecords, y el español Dani Herbera, que además de ser uno más de Los Wilds es uno de los pulmones del CRANC Festival. Actualmente, cuentan con oficinas en México, Brasil, España y Chile, lo que les ha permitido realizar lanzamientos y conciertos en cada país.

Luego de realizar exitosas convocatorias abiertas, Hotel Records estrenó durante el 2021 dos compilados de artistas nuevos. «Hotel Records España, Vol. 1» y «Hotel Records México, Vol. 2». El primero fue publicado en una lujosa edición en vinilo (disponible en el Bandcamp), mientras que el segundo dio pie para realizar un masivo concierto gratuito en Ciudad de México junto a dos bandas del recopilatorio. Las canciones de los compilados han rotado en diversas radios, se publicaron en múltiples medios musicales e incluso llevaron a algunos de sus artistas a compartir giras internacionales.

Para su primer gran acción en Chile, Hotel Records anuncia una convocatoria en el país con el fin de descubrir nuevos artistas y editar lo que será su tercer recopilatorio hasta la fecha. Cabe destacar que la plataforma actualmente trabaja con proyectos frescos como es la propuesta punk lo-fi de Juani Mustard o el sonido garage de Jurel Sónico & Los Impuros (nueva banda del líder de Adelaida). También se sumaron al catálogo los expertos en rock y psicodelia: Vago Sagrado (con lo que será su cuarto álbum de estudio) y The Versions (con la distribución europea de su vinilo «Calling Lucifer»).

La convocatoria para bandas chilenas estará abierta hasta el mes de marzo, apostando a publicar el disco recopilatorio durante el primer semestre del 2022. El sitio web dedicado a la música chilena Diariodeanafunk.cl será el medio oficial que apoyará este llamado, buscando llegar a la mayor cantidad de artistas locales.

¿Cómo participar en la convocatoria de Hotel Records?

-Debes enviar tu mejor canción inédita a [email protected] con el asunto «Convocatoria Chile»

-Mencionar: nombre de la banda o artista, nombre de quien postula y título de la canción.

-Adjuntar canción inédita en formato mp3 o link de escucha privada (Soundcloud, etc)

-Requisitos: la canción tiene que ser 100% inédita y no estar publicada en ninguna plataforma monetizada durante el periodo de postulación y selección de material a realizarse entre febrero y marzo del 2022 (Spotify, Deezer, YouTube, etc).

-Los resultados se informarán vía correo electrónico y se anunciarán en las redes sociales de Hotel Records.

