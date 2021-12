Immergé estrena su álbum debut ‘Singularidad’

Luego de lanzar con éxito los singles “Delirio” y “Tánatos”, el joven cuarteto de rock/metal progresivo de Quilpué liberó este Viernes 17 de Diciembre su disco debut “Singularidad”.

Immergé nace en 2017 con una propuesta diferente de lo que hoy conocemos como rock o metal progresivo nacional, mezclándolo hasta rozar lo experimental y acompañado de líricas que la banda prefiere dejar a interpretación personal del público.

Entre sus presentaciones en vivo, figura la apertura de show de bandas como TRYO, Téfiret, Nolana y el festival Pichanga Fest siendo la banda más joven, y en el cual se presentaron artistas como Chancho en Piedra, Sinergia, Anita Tijoux, entre otrxs. Por último y no menos importante han participado en dos versiones del Festival UDARA Mujeres y Rock.

Este primer álbum, está compuesto por seis canciones poderosamente introspectivas, llenas de sentimiento y energía, que se ve reflejado en su sonido invitándonos a viajar por diferentes lugares y sensaciones.

En palabras de su vocalista, Carolina Narbona, «Lo que trato de expresar con las letras de este disco, es el momento de nuestras vidas en que la mente se torna algo peligrosa y oscura, hasta terminar encerrándonos en ese lugar sin salida. “Singularidad” es ese instante de lucidez que tenemos al darnos cuenta que somos más que ese lado oscuro, y logramos percibir esa pequeña luz que lo puede iluminar todo. Este es un gran punto de nuestras vidas y un gran sueño que concretaremos, estoy muy emocionada por finalmente compartirlo».

Al igual que pasa su single “Tánatos”, Jaime Ruz, fue el artista encargado de una obra que llevó casi dos años en terminar y que hoy podemos admirar apreciar como la portada de este tremendo debut.

“Singularidad” fue compuesto, grabado y producido por Immergé junto a Ricardo Peña en Said Records, quien además editó y mezcló para luego terminar el proceso de masterización junto a Diego Villavicencio.

Compuestos por Carolina Narbona (voz), Dorian Alexander (teclado), Milke Valenti (batería) y Lucas Vivanco (guitarra), esta joven banda los deja invitados a conocer su nuevo disco, seguirlos en sus redes y a compartir la experiencia.

– Créditos Álbum ‘SINGULARIDAD’ –

Edición y mezcla : Ricardo Peña Said (Said Records)

Masterización : Diego Villavicencio

Arte (portadas) : Jaime Ruz

Arte Fotográfico : Ethier Abello

Producción : Ricardo Peña Said e Immergé

Letras : Carolina Narbona

Edición de arte y fotografía : Claudio Carrasco

Dirección de Arte : Carolina, Nadir y Lucas

Colaboraciones

Segundas voces : Nadir @nadirmusik

Bajo eléctrico : Renzo N. y Marcelo V. @flexiarticular y @6ce6llo6

Batería en Éter : Isaías de la Sotta @isaias.delasotta

Batería en Falso Invierno : Randy Escovedo @raandy9

Saxofón, Falso Invierno : Camilo Tapia @camilo.sea_jazz

Paisaje sonoro en Falso Invierno : Júlia Toledo @jumtoledo