In-Edit Chile vuelve a Centro Arte Alameda. Conoce la programación 2021

¡La 17ª edición de In-Edit ya llegó! El único festival en Chile para el cine y documental musical, con programación en salas y online. Les invitamos a conocer los títulos de la parrilla en Centro Arte Alameda – Sala Ceina (Arturo Prat 33, Metro U. de Chile) del 8 al 14 de diciembre.

Encontrarás los mejores estrenos internacionales, grandes biografías y tendencias, historia social y proyectos personalísimos. La historia de Suzi Q, Lydia Lunch, Billie Holiday, Shane MacGowan, Shannon Hoon (vocalista de Blind Melon), St. Vincent, de IDLES, Colectivo Lumpen Crew, el movimiento Rock Against Racism en Inglaterra, el dúo The Sparks Brothers y la mítica banda de punk del país vasco La Polla Records son parte de nuestra cartelera. Te invitamos a sumergirte en las sorprendentes historias de una programación seleccionada y siempre variada.

Como siempre, este año tendremos las Competencias Internacional y Nacional, esta última para Largos, Cortos y también Videoclips. Los ganadores recibirán menciones y galardones en diversas categorías.

Las entradas ya se pueden adquirir en Passline y tienen un valor de $3.500 general y $2.500 estudiantes y tercera edad.

CARTELERA INEDIT – CENTRO ARTE ALAMEDA (SALA CEINA)

Suzi Q

Liam Firmager | 2019 | Australia | 98 min.

FUNCIÓN: 8/12, 16:30 HRS

Hablemos de pioneras: en 1973, Suzi Quatro fue la primera mujer al frente de una banda de rock, en voz y bajo eléctrico; la primera en componer sus propias canciones y en tener un hit internacional. ¿Qué piensa hoy de esa jovencita de Detroit extremadamente atrevida la mujer mayor en la que el tiempo la convirtió?

Que Suzi Quatro fue una adelantada no lo dice ella: frente a la cámara de este documental lo refrendan Joan Jett, Debbie Harry, Alice Cooper, Tina Weymouth, Lita Ford y The Go-Go’s, entre el montón de músicos que recuerdan haber repensado hasta dónde podía llegar una mujer en el rock luego de verla a ella sobre un escenario. 55 años después de su debut, la reina sigue activa, y viene a reclamar su corona.

Lydia Lunch – The War is Never Over

Beth B | 2019 | Estados Unidos | 79 min.

FUNCIÓN: 8/12, 18:30 HRS.

Cantante, performer, escritora, poeta y figura clave de la no-wave neoyorquina, de alguien como Lydia Lunch no puede esperarse un autorretrato convencional. Éste es a la vez revelador y temible.

Se definió una vez como «exploradora de la paranoia femenina», adoptando con gusto el personaje escénico de «asesina sádica con cara de niña». Desde los años 70, Lydia Lunch decidió llevar al rock provocación y confrontación. Firme en la independencia de cánones comerciales, a solas y en bandas; en discos, películas y libros, exponer su intimidad y sus demonios ha sido para ella un camino creativo de excepcional honestidad. «La guerra nunca termina», repite. Frente a la cámara, le declaran su admiración Thurston Moore, Nicolas Jaar, Henry Rollins y Donita Sparks (L7).

Billie

James Erskine | 2019 | Inglaterra | 96 min.

FUNCIÓN: 8/12, 21:30 HRS.

La mayor y más atormentada cantante de jazz del siglo XX aparece aquí no desde un relato lejano, sino en las voces directas de quienes la conocieron, gracias a entrevistas periodísticas recién reveladas.

Durante ocho años de la década de los sesenta, la periodista estadounidense Linda Lipnack recolectó más de doscientas horas de entrevistas con personas cercanas a Billie Holiday (1915-1959) durante su vida breve y extraordinariamente difícil: Tony Bennett, Count Basie, Charles Mingus, Sylvia Syms, y otros. Sin embargo, con la muerte de la reportera, en el año 2000, las cintas parecieron perderse para siempre. Este documental las recupera, articulándolas sobre videos, audios y fotos de archivo hasta conseguir algo muy parecido a una biografía testimonial, capaz de retratar a la cantante de «Strange fruit» en su grandeza y también la rudeza de un talento eterno sin privilegios a la mano.

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan

Julien Temple | 2020 | Inglaterra | 124 min.

FUNCIÓN: 9/12, 18:30 HRS.

Julien Temple, director habituado a documentar a los mal portados del rock, se centra esta vez en el inatrapable líder de The Pogues.

Un collage asombroso (archivos, animaciones, entrevistas, confesiones familiares), tan hermoso como grotesco, bañado en alcohol y orientado por la tragicomedia. Shane MacGowan, compositor y poeta irlandés, primer cantante del grupo The Pogues, recibe aquí un homenaje sin juicios morales: su desastre y su ruina son tan definitorios como su talento y su legado. No sólo The Clash, Nick Cave, Bono y Bobby Gillespie (Primal Scream) se declaran fans: el famoso Johnny Depp se hace cargo de la producción general para que no queden dudas de su admiración sincera. *Premio Especial del Jurado Festival de San Sebastián 2020.

All I Can Say

Shannon Hoon, Colleen Hennessy, Taryn Gould, Danny Clinch | 2019 | Estados Unidos | 102 min.

FUNCIÓN: 9/12, 21:30 HRS.

Durante sus cinco últimos años de vida, Shannon Hoon (1967-1995), el cantante de Blind Melon, filmó su día a día cotidiano con una videocámara. A su memoria, ésta es una cápsula de la era extinta del «rock alternativo».

Antes de las selfies y los lives desde el teléfono, estaban los «videoaficionados». Shannon Hoon fue uno de los más fervientes, y estas cintas con su propia vida, rutina y voz, han sido ordenadas por primera vez en avance narrativo. El resultado es una asombrosa crónica en primera persona de un chico de Indiana convertido en estrella.

Retazos de su vida familiar y sentimental, la mudanza a Los Ángeles, el compadreo con Guns ‘n’ Roses, el éxito repentino, las giras extenuantes, su paternidad, las drogas duras… el confesionario de un joven inquieto e impulsivo, muerto a los 28 años, al medio de un mundo en transición. *Mejor Documental Internacional IN-EDIT BARCELONA 2020.

The Nowhere Inn

Bill Benz| 2021 | Estados Unidos | 91 min.

FUNCIÓN: 10/12, 18:30 HRS.

Dos amigas se alían para subvertir los códigos de lo que se supone es un documental biográfico en torno a una estrella del rock. No habrá aquí tomas de shows en la cúspide, entrevistas testimoniales ni alabanzas transversales. Ésta es otra cosa, por completo inclasificable.

Ambas mujeres han sido emblemas del rock de propuesta y la avanzada feminista en la cultura popular: St. Vincent y Carrie Brownstein (de la banda Sleater-Kinney, y actriz de series como “Portlandia”) desconfían por completo de las luces de las celebrities. Si deciden hacer un documental juntas será, precisamente, para dar vuelta el formato y dejarse sorprender ellas mismas con lo que salga. Y lo que sale es extraño, gracioso, disperso e inclasificable, aunque no por eso carente de reflexiones, puntualmente sobre la amistad, el ego y la propia identidad. La historia de dos amigas cercanas que intentan extraer verdad de un tema complejo hasta que el muro de espejos de sus propias vidas artísticas se las devoran por completo.

Diálogos Subterráneos

Francisco Núñez Capriles | 2021 | Chile | 51 min.

FUNCIÓN: 10/12, 21:30 HRS.

Un grupo hip-hop formado por jóvenes de la periferia de Santiago se organizan para movilizarse en apoyo a los estudiantes secundarios, durante las masivas e históricas manifestaciones «pingüinas» de 2011 y 2012.

El colectivo Lumpen Crew lideró un movimiento político-cultural nacido y florecido en las tomas de liceos, reuniones de autoformación política, barrios periféricos y en las protestas callejeras de la llamada «revolución pingüina». No lo sabían aún, pero su determinación y dirección expresiva a través del rap marcó a muchos de sus pares y a la generación por venir.

White Riot

Rubika Shah | 2019 | Inglaterra | 80 min.

FUNCIÓN: 11/12, 16:30 HRS.

Hace cuatro décadas, el movimiento Rock Against Racism en Inglaterra fue uno de los manifiestos musicales y políticos más fieros, construido a golpe de guitarrazos punk, cadencia reggae, integración multirracial y puños en alto contra el fascismo.

De hacer un fanzine a convocar a cien mil personas en el Victoria Park de Londres. Este documental cuenta paso a paso cómo se gestó la revuelta cultural que supo tejer alianzas entre jóvenes blancos, negros y de origen asiático, uniendo fuerzas con feministas, anticapitalistas y la Anti-Nazi League. A todo volumen, el punk de X-Ray Spex, The Clash o Sham 69 y el reggae de Steel Pulse. De fondo, una sangrante crisis económica, el auge del National Front entre la complicidad de altos mandos policiales y el flirteo de entonces de algunas estrellas del rock, como Eric Clapton, con ideas de ultraderecha. Valioso archivo, entrevistas frescas y un manifiesto inspirador, también para nuestros tiempos.

The Sparks Brothers

Edgar Wright | 2021 | ​​Inglaterra | 140 min.

FUNCIÓN: 11/12, 18:30 HRS.

En la California de los años 60, la adolescencia de los hermanos Ron y Russell Mael absorbió quizás más estímulos pop de lo recomendable. Hasta hoy, su adultez se levanta sobre una serie de decisiones atípicas y descolocadoras, en lo musical, lo creativo y en lo personal. El dúo Sparks vive momentos de gloria gracias al éxito de su película musical Anette. Pero hubo mucho, mucho más, antes de eso.

«Cuando sales de gira en un bus con un montón de músicos, tarde o temprano la conversación llegará a Sparks», dice Beck en un momento de este documental. Es uno de entre muchos famosos fans (también están Flea, Mike Myers, Vince Clark, Thurston Moore, Jane Wiedlin), tan entusiastas como sin pistas sobre datos certeros del dúo de los hermanos Mael. Ni qué tan en serio hay que tomárselo. Basta mirarlos para saber que su clave pública es, en parte, la extravagancia: sus canciones llevan títulos como “La canción número 1 en el Cielo», «Cuando te beso (oigo tocar a Charlie Parker)” y “No le des tu espalda a la Madre Tierra”. Pero, cuidado: también hubo un disco suyo producido por Giorgio Moroder, las colaboraciones con Franz Ferdinand o Jacques Tati, el culto a su alrededor desde todas partes del mundo, la vez que ¡Paul McCartney! los citó en uno de sus videos. Bajo los chistes, Sparks se toma muy en serio al pop.

La Polla Records: No somos nada

Javier Corcuera | 2021 | España y Perú | 100 min.

FUNCIONES: 11/12, 21:20 HRS Y 12/12, 18:30 HRS.

La historia de La Polla Records, en registros diversos y voz de su cantante, el inconfundible Evaristo. Cuarenta años de un punk a la vez furioso e inspirador, con raíces en el paisaje vasco y la rutina pueblerina, pero alcance intercontinental.

«Evaristo y su legendaria banda no representan únicamente un pedazo imprescindible de la historia de la música popular más afilada: son el testimonio de una época. Un grito certero que ha saltado fronteras», describe el director de este documental, peruano: La Polla Records es también parte de la furia sudamericana. Las tomas de este registro de su gira de 2019 los muestran también en Santiago de Chile.