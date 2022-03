Inmersión en la Mapu: Un rito audiovisual inmersivo con las espíritus de la naturaleza

Serán doce funciones rotativas, donde la obra interdisciplinaria exhibida como video instalación, ofrecerá una mirada desde los pueblos originarios y su propia historia respecto a temas actuales urgentes como la crisis climática y la búsqueda del equilibrio entre las personas y la naturaleza.

Koneltu ti mapu mu / Inmersión en la mapu, es la segunda obra interdisciplinaria que dirige la artista Rosa Angelini. Sumergida en los bosques de Pewen / Araucarias milenarias de la reserva nacional “La China Muerta”, la creación audiovisual inmersiva y de carácter ritual comparte un diálogo desde el interior de la tierra, con los espíritus de las ancestras y seres femeninos de la mitología mapuche, guardianas del territorio.

La experiencia es guiada a través de la machi, interpretada por Lorenza Aillapan, quien desarrolla un rupachi y rogativa de conciliación con el territorio y con el bosque quemado, reivindicando a la Madre Tierra como la primera mujer indígena. Un acercamiento a las prácticas ancestrales que se encuentran fuera de la visión occidental y la concepción del rol humano en la naturaleza.

En el relato interdisciplinar confluyen diversas herramientas, miradas y reflexiones sobre asuntos urgentes de la sociedad actual: crisis climática, femicidios, ecocidios y cosmovisión. La unión entre cine, diseño sonoro musical en 360º, performance, animación 3D y nuevos medios, se pone al servicio para interpretar una sensibilidad presente en los diversos territorios que aún resisten a la herencia colonial – patriarcal.

Contexto de la obra

En una búsqueda por concientizar respecto a: la importancia de lo femenino para el equilibrio medioambiental y social, la sabiduría de pueblos originarios como guardianes de la naturaleza, y la preservación de los bosques nativos, la obra fue construida a partir de dos sucesos de impacto trascendental para la nación mapuche.

En 2015 un incendio forestal arrasó con más de 6.500 hectáreas de bosque nativo en el territorio nombrado “China Muerta”, ubicado en Wallmapu, Araucanía andina. Cerros cubiertos de coigües, lenga, ciprés y la mayor reserva de araucaria milenaria (árbol sagrado) fueron devorados por el fuego. Sesenta años antes, un hecho criminal hacia una mujer mapuche, otorgó el despectivo nombre a la zona que actualmente corresponde entre el Parque Nacional Conguillio y reserva nacional China muerta, en la región de la Araucanía.

Estos dos hechos aparentemente inconexos y asincrónicos, forman un solo retrato sobre las heridas del territorio. Una historia de resistencia contra el patriarcado y el extractivismo, que acusa el menosprecio de una cultura hegemónica que ha usurpado y vejado los recursos sagrados para la supervivencia y equilibrio de los pueblos.

La obra se estrenará el próximo 12 de marzo, en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes, enmarcada en la 15 Bienal de Artes Mediales de Santiago. Serán 12 exhibiciones gratuitas que se presentarán entre las 10.00 y 17.00 horas. Las y los interesados deben reservar su cupo a través de https://forms.gle/FgxPrEEzgtAgte1w6 y llegar al lugar con al menos 10 minutos de anticipación.

La dirección, guión, música, diseño sonoro y producción de “Inmersión en la Mapu” corresponden a la artista Rosa Angelini Figueroa, también creadora de “Hay una conspiración en la tierra” (2019-2021). Su trabajo está enfocado en la visibilización de diferentes problemáticas territoriales, luchas sociales y feministas, haciendo converger arte, tecnología y naturaleza.

La pieza también cuenta con el trabajo de Esteban Bustos en la animación 3D; Arnaldo Rodriguez, dirección de fotografía; colaboración musical de Fran Straube (Rubio); Melisa Miranda y Rosa Angelini en montaje; Adela Marrlcha Quiñileo en la traducción de textos al mapuzungun; post producción de sonido a cargo de Christian Cosgrove y Yagan films; y un elenco compuesto por Kelv Aillapan y Left Aillapan y Lorenza Aillapan.

El proyecto fue cofinanciado por Fondart Nacional 2021, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio e Immersion in the earth, laboratory of experience. Más detalles sobre su desarrollo y estreno en el instagram: @inmersionenlamapu y @rosaangelini