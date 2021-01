Jardín Mojado rinde homenaje a The Beatles y anuncia fecha de estreno de su disco debut

Indie Rock y Neo-Psicodelia inspiraron la creación de Jardín Mojado, proyecto formado el año 2019 en la ciudad de Viña del mar, Chile, por el músico y productor Simón Cárcamo, también conocido por su rol de guitarrista en el grupo Humboldt. Hoy en su faceta solista nos presenta su nuevo single “Todo Se Devuelve”.

Este cuarto adelanto acorta las distancias para el estreno del álbum debut de Jardín Mojado, que lleva por nombre “Encuentros Cercanos” y que está programado para el próximo 12 de Marzo. En este single, Simón Cárcamo hace un claro homenaje a The Beatles en un video vertical donde muestra las influencias de la banda con sus sonoridades del rock & roll de los años 60.

Simón Cárcamo es el hijo menor del locutor radial con más de 50 años de carrera y figura de radio Futuro, Sergio ‘Pirincho’ Cárcamo. Este hecho significó para Simón crecer escuchando discos y descubriendo artistas, lo que finalmente lo llevó a explorar la composición musical como principal forma de expresión.

Tras el estallido de octubre y la pandemia del 2020, Cárcamo decidió dar forma a sus múltiples intereses, enfocado en la versatilidad del sonido y aprovechando al máximo las herramientas tecnológicas, búsqueda que deriva en Jardín Mojado. Actualmente, está preparando lo que será el estreno de su disco debut “Encuentros Cercanos”, título que hace alusión al fenómeno OVNI que siempre ha considerado revelador. Reflexiones y energía latente transformadas en 10 tracks, donde explora y expone sus inspiraciones más importantes; desde el rock clásico de Led Zeppelin, Jimi Hendrix o The Beatles, hasta ritmos actuales como el house, el pop de sintetizadores o la electrónica vinculada a la ciencia ficción.

“Existen pasajes en este álbum bien interesantes que se alejan en varios sentidos de lo que se conoce como un single o sencillo común de la industria musical (de lo que esperaría la gente normalmente). Mi idea principal era alejarme totalmente del formato de un sencillo ordinario y en esta ocasión me vi conectado en varios sentidos a las sonoridades de The Beatles, tanto como influencia musical, de como de vida/espiritual ya que mis padres me han mostrado ésta música desde muy pequeño y he absorbido todo eso de una manera muy grata”, explica Simón sobre este nuevo lanzamiento.

Ficha Técnica:

Letra y música por Simón Cárcamo

Grabado por Simón Cárcamo

Mezclado por Javier Bassino

Masterizado por Francisco Holzmann

Arte Scarlet Rioseco

Fotos por Rocio Figueroa

Agua Santa Records, Estudios Bassino, Holz Masters