Jazmín Gómez cambia de piel y revela nuevo sonido en remix de su mayor éxito

Este 2020, la cantautora Jazmín Gómez cumplió treinta años y lanzó su tercer disco, “Antes de dormir”. Después de eso vino la pandemia, el encierro y el silencio. Esos meses de reflexión y calma le permitieron empaparse de nuevos sonidos e influencias con los que regresó a una de sus creaciones más personales, “Canción que duele”. El remix de a cargo de su productor, el ascendente Cocó, muestra a la artista abrazando texturas electrónicas y voces con efectos, dispuesta a tomar riesgos en el arranque de una nueva etapa de su historia.

El ejercicio de volver sobre sus composiciones fue lo que gatilló en Jazmín Gómez la necesidad de cuestionarse hacia dónde llevar su sonido: “cuando cumplí treinta años me puse a mirar para atrás y a pensar en mi carrera y en todas las canciones que llevo en mi espalda. Desde que lancé mi último disco me he sentido mucho más libre para probarme en otros formatos y estilos. Siento que por fin hago lo que quiero”, afirma Jazmín Gómez.



Para la cantautora, este cambio interior debía reflejarse en su obra. Por primera vez comenzó a trabajar con otro productor y el elegido fue Cocó (Nicolás Ferrada-Jerez), músico que ha sido parte de proyectos como Dënver, Mantarraya y Santos Dumont. Junto a él retomó su tema “Canción que duele”: “es el que más me sigue conmoviendo, ya que hace referencia a mi primer amor, a una época en que tenía súper idealizada la noción de apego. Quise volver a él, pero presentándolo desde el hoy, con todos mis aprendizajes e historias”, dice ella.

Jazmín Gómez y Cocó trabajaron en la mixtura de sonidos electrónicos y un íntimo registro vocal en que buscaron acercarse a referentes como Bat fo Lashes o Beth Gibbons de Portishead. La aventura no era nueva para la cantautora: en su canción “Del verbo amar” ya había comenzado a incorporar otras texturas a su propuesta. “El desafío fue mantener mi esencia más melancólica, pero llevada a un sonido actual”, sintetiza la artista



Con una década de carrera, la cantautora argentina que reside en Chile desde los cuatro años posee tres discos: “Hecho a mano” (2012), “Cuento” (2014) y “Antes de dormir” (2020). Ha compartido escenario con artistas como Nicole, Illapu, Javier Barría y Consuelo Schuster, y el año pasado lanzó “Tornasol”, un dueto con Fabiana Cantilo que ya acumula 200 mil reproducciones en Spotify. El remix de “Canción que duele” es la primera muestra de un renovado sonido del cual se irán revelando más pistas durante 2021.