Jemmy Button y su aventura por el bolero psicodélico: «Zonas Tropicales»

Ha pasado un año desde que Jemmy Button estrenara su ep Klapaucius, grabado a distancia en pleno confinamiento, y que fusiona sonidos electrónicos y psicodélicos disímiles a los que sorprendieron en su primer LP La Mar de Noche (2018).

Considerados tanto guardianes de nobles tradiciones como aventureros experimentales, Jemmy Button regresa a su quehacer tradicional en formato de canción y, bañados con ritmos del caribe, logra conjugar perfectamente estas sonoridades con su experimental propuesta. Así nace el bolero psicodélico «Zonas Tropicales«, primer sencillo de lo que será su segundo disco y que se encuentra disponible en plataformas digitales desde el viernes 14 de mayo.

Las “Zonas Tropicales” de Jemmy Button tienen más brisa que sol y habla de esa sensación de estar a la deriva en tiempos inciertos, como los que vivimos, y de las esperanzas que nos permitimos, para poder seguir. «Es un poco sobre la sensación de inmovilidad. Sentir que a veces no se avanza cuando no hay confianza o cuando en el lugar en el que uno está, no se recibe muy bien lo que uno tiene para dar» comenta José Gutiérrez, compositor del tema.

La canción fue masterizada por Arturo Zegers y cuenta con la participación del destacado músico del jazz y el ska nacional Alfredo Tauber quien, junto a Nicolás Lara en teclados, aportan complemento para Jemmy Button. La carátula fue diseñada por Sebastián Valenzuela y el tema cuenta con el apoyo del sello Casa Robot.

Zonas Tropicales, lo nuevo de Jemmy Button, disponible en todas las plataformas digitales .

Robot es un sello discográfico fundado a fines de 2017 que conecta artistas de estilos diversos con objetivos artísticos comunes, promoviendo el trabajo colaborativo para acortar la brecha entre proceso creativo, distribución y difusión.

Actualmente el catálogo cuenta con artistas como Malos Díaz, Camilo Antileo, Heirah, Joaquin Bustamante, Zinatel, Jemmy Button, La Coleccionista de Ataduras, Carlinhos y Guayi.

