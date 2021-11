Joaquín Murieta Banda regresa con potente mensaje de la mano de importantes voces femeninas

Joaquín Murieta Banda estrena sencillo «No Es No», con el que reafirma su compromiso con sus inquietudes y planteamientos sobre la necesidad de un cambio urgente a los patrones de la masculinidad, ello junto a Javiera Parra (Javiera y Los Imposibles), Jeannette Pualuan (Ex Mamma Soul) y Ema Pinto (Ex Matahari).



«No Es no» es un homenaje a la lucha que las mujeres han librado siempre, una forma de apoyo a todo el sufrimiento que muchas han atravesado y un llamado a construir una sociedad paritaria, segura, y digna.

En guitarra participa Ismael Oddó (Quilapayún), en percusiones Danilo Donoso (Inti Illimani) y quenacho Pancho Araya (Huara e Illapu); todo bajo la producción de Misha Celis.

Con un EP, varios singles y videoclips, además de cuatro giras a México a cuesta, Mauro Sepúlveda es quien encabeza Joaquín Murieta Banda (con voz, guitarra y composición), la que es originaria de Santiago de Chile. Por ella han pasado grandes músicos y han grabado incluso en Studio Master con el ingeniero y productor Barry Sage, quien ha trabajado con artistas como The Rolling Stones, David Bowie, Elton John y Charly García, entre otros.

Su música se basa en el pop fusión, que tiene influencias del pop, jazz, jazz fusión, soul y funk; tomando así diferentes sonoridades y melodías que provoca que su música se convierta en un estilo propio y original.

Más información en:

https://instagram.com/soymurieta

https://www.facebook.com/SoyMurieta