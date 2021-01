Kinética anuncia el concierto performativo “Live de fin de mundo”

La música Kinética (Emiliana Abril) se une al artista Rodrigo Chaverini para la presentación vía streaming del concierto “Live de fin de mundo”, una pieza irrepetible de encuentro entre el pop, la electrónica y la danza contemporánea, que podrás seguir de forma gratuita a través de Facebook Live y el canal de Youtube de Matucana 100, el próximo 21 de enero a las 22:00 horas.

El acercamiento entre Abril y Chaverini no es nuevo. El dúo viene trabajando hace casi cuatro años en montajes sobre escenario y en espacios multimedia. Con estas experiencias, decidieron reunirse y montar un concierto performativo con una particular lectura: que se desarrolle en un plano secuencia y que no se detenga de principio a fin. Así tomó vida “Live de fin de mundo”.

“Lo planteamos en base al contexto que estamos viviendo como seres humanos. La pandemia hizo replantearnos las formas de crear, comunicarnos y existir. El encierro fue el puntapié y cuando ya había más posibilidades de reunirse con cierta cantidad de gente y con todas las precauciones necesarias, decidimos reunir ambas disciplinas”, señala Abril.

Con este trabajo, Kinética viene a dar continuidad a su destacada trayectoria como artista multidisciplinaria, que incluye la obtención de la categoría Mejor Artista de Música Electrónica en los Premios Pulsar 2018 y un estilo que es capaz de transitar por el hip hop, el soul y la experimentación.

Por su parte, Rodrigo Chaverini es artista de danza contemporánea y viene realizando una continua carrera como coreógrafo-creador desde el año 2006. Dirige “La Licuadora”, donde invita a artistas de diversas áreas a laboratorios creativos. Además, cuenta con experiencias recientes en ciudades como Barcelona, Budapest y Santiago presentando sus obras “Ruido” y “Propagación”.

“Live de fin de mundo” contiene el concierto y un registro documental sobre la gestación del proyecto. El acceso es totalmente gratuito.

Kinética (ft. Rodrigo Chaverini) – “Live de fin de mundo”

Jueves 21 de enero – 22:00

Facebook Live + Youtube – Matucana 100

Acceso gratuito

Ficha técnica: Música: Kinética; Dirección: Rodrigo Chaverini; Performers: Francisco Bagnara, Rodrigo Chaverini, Valentín Keller, José Tomás Torres; Cámara: Mauro Quezada; Asistente de cámara: Nico Barrios; Post Producción: Oscar Rojas; Músico acompañante: Andy; Sonido: Andrés Abarzúa; Realización Documental: Oscar Rojas; Producción: Emiliana Abril, Martina Valladares, Sello 11:11.

www.sello1111.cl