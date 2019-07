La absurda trastienda del poder: ‘A la cabeza del ganado’ se estrena en M100

> Entre el 11 y el 28 de julio se presenta en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100 la obra A la cabeza del ganado, escrita y dirigida por Pablo Greene (El desmontaje de los Pereira).

> Protagonizada por Katyna Huberman, José Antonio Raffo, Claudio Arredondo, Valentina Parada y Mario Ocampo, la obra narra la trastienda de cinco tomas de decisiones donde el norte se ha perdido y sólo manda el interés individual. Desde diputados tramitando leyes en el baño, hasta una junta de vecinos prejuiciosa, pasando por una presidenta a la que le hacen la cama.

> En tono de comedia, con altas dosis de humor negro y absurdo, el montaje pone en el tapete una realidad inquietante: las disputas por el poder son junglas donde gana quien grita más fuerte. O quien nace mejor parado.Chile es una granja y nosotros el ganado. ¿Quién va a la cabeza?

SANTIAGO (CHILE) La obra ‘A La Cabeza Del Ganado’ dirigida por Pablo Greene. Foto Maglio Pérez

Una presidenta de la república desesperada por tapar una filtración a la prensa que compromete su campaña de reelección. Una junta de vecinos que quiere expulsar a un haitiano del barrio por sospechas infundadas. Diputados y senadores que tramitan proyectos de ley en el baño del Congreso. Jóvenes ABC1-candidatos a la federación de estudiantes de su Universidad- que intentan justificar su estrepitosa derrota desde su podio de privilegio. Empresarios dueños de Chile que se reparten el país, coludiéndose a más no poder, fijan los precios de los pollos y los nombres de sus nietos en una reunión de ex alumnos.

Mediante un humor ácido y con una estructura de cinco cuadros, el montaje revela la intimidad tras las tomas de decisiones que afectan al país. En todas ellas, paradójicamente, lo colectivo se ha olvidado y sólo manda el interés individual. A la cabeza del ganado es una comedia política con tintes de absurdo sobre la crisis de liderazgo en la sociedad actual.

Se trata del quinto montaje de la compañía Equipo Teatro, a cargo de la exitosa obra El desmontaje de los Pereira que, por más de dos años, repletó teatros tan diversos como Matucana 100, Teatro Camilo Henríquez, Mori Bellavista y el Teatro Nacional Chileno. También están detrás de la webserie de comedia Los Buenos Cabros (Fondo Audiovisual), seleccionada en varios festivales internacionales.

“Seguimos trabajando con el ritmo como principal aliado para hacer humor, ahora bajo la temática de la crisis de confianza en los liderazgos. En Chile, cuando alguien llega a un puesto alto, es común escuchar comentarios del tipo ‘a cuántos traicionó para llegar ahí’ o ‘qué familiar suyo le consiguió la pega’. Y, lamentablemente, no son prejuicios infundados. Indagando en la sátira política, A la cabeza del ganado se compone de varias escenas donde los líderes (jefes, presidentes, empresarios) no son los más apropiados para cumplir su rol. Algo tiene también de la famosa frase de Andrés Zaldívar: ‘No todos pueden estar en la cocina’. La tesis de la obra es que, generalmente, quienes están más cerca del poder no son los que más lo merecen, sino quienes más lo buscaron”, explica el director y dramaturgo Pablo Greene.

A la cabeza del ganado es una obra de Equipo Teatro en co-producción con el Centro Cultural Matucana 100.

Dirección y dramaturgia: Pablo Greene

Elenco: Katyna Huberman, José Antonio Raffo, Claudio Arredondo, Mario Ocampo y Valentina Parada.

Producción general y prensa: Francisca Babul

Diseño de escenografía y vestuario: April Gregory

Diseño de iluminación: Juan Ananía

Música: Camilo Zicavo y Abel Zicavo

Asistente de dirección: Vicente Almuna

Diseño gráfico: Ignacio Pimentel

Jefe técnico: Simón Bruna

Locuciones: Anita Reeves

Fotografías: Maglio Pérez

SANTIAGO (CHILE) La obra ‘A La Cabeza Del Ganado’ dirigida por Pablo Greene. Foto Maglio Pérez

A LA CABEZA DEL GANADO

Desde el 11 al 28 de julio de 2019

Jueves, viernes y sábado: 20:30 hrs. Domingo: 19:30 hrs.

Centro Cultural Matucana 100 (Av. Matucana 100, Metro Estación Central o Quinta Normal). Precios: $7.000 preferencial | $5.000 general | $4.000 estudiantes y tercera edad | $3.000 jueves popular(valor único). Entradas disponibles en www.tickertplus.cl o en boletería de M100 (abierta de miércoles a viernes de 11h a 21h / sábado y domingo de 15.30h a 21h). Duración: 90 minutos. Recomendada para mayores de 12 años.