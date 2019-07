La Brígida Orquesta «Mejor Artista Revelación» de los Pulsar 2019 se prepara para su primera gira europea

Con su disco debut, La Brígida Orquesta ha conquistado los más impensados rincones. No es sólo su público el que crece sino que se ha ganado la admiración de la crítica.

Con un Premios Pulsar Artista Revelación y una nominación al Álbum del año por Corte Elegante, la banda anuncia su primera gira europea a la que partirán en octubre, sin antes hacer algunas fechas en Santiago y Concepción.

La Brígida Orquesta está lista para su primera gira europea que comienza a fines de octubre y que los llevará a España, Suecia, Noruega, Dinamarca y Alemania para hacer sonar su atractiva fusión de hip hop y jazz, presente en su primer álbum Corte Elegante editado el año pasado. Esta placa les valió el Premio Pulsar de la SCD a Mejor Artista Revelación en la ceremonia que se realizó el martes 9 de julio en el Teatro Teletón.

“Recibir este premio y estar nominado a mejor disco del año junto a artistas como Mon Laferte con sellos de talla mundial detrás, es un orgullo. Hicimos este disco porque teníamos mucha hambre de hacerlo y es que en una sociedad donde el éxito se mide solo por números, reproducciones y seguidores, se hace inmensamente necesaria la propuesta de proyectos artísticos. Nuestra historia nace en la población, somos hijos del arte periférico y este premio nos representa a todas y todos quienes sin luces, sin lucas, pero con un corazón gigante, estámos en la trinchera artística, creando mundos y volando hacia nuevos rumbos a través de la imaginación”, señaló Gabo Paillao, director musical de La Brígida Orquesta.

Desde el jazz, el trabajo de orquestación cuenta con influencias de las corrientes más densas como Thelonious Monk o Miles Davis y las Big Band de Count Basie, Duke Ellington o la Orquesta Huambaly, que se complementan con las habilidades de improvisación y canto en el rap de Matiah Chinaski, cuyo estilo se caracteriza por la versatilidad y la capacidad de rapear sobre géneros musicales muy diversos.

Él mismo afirmó al sitio Vice sobre el trabajo colaborativo de La Brígida Orquesta: “Somos todos partes iguales de este nuevo monstruo. De hecho, no soy el único que rapea allí, también lo hace el Gabo y el Tomás, el bajista. Yo también toco algún que otro instrumento, el clarinete y el piano. Todo es compartido y eso me agrada. Menos responsabilidad, menos presión. Es un conjunto en el que no corresponde que haya presiones y méritos desmedidos. Es un muy bonito desafío, sí”

Su inquietud y apertura no es solo musical sino que se traslada a sus presentaciones en vivo. En ellas despliegan todo su histrionismo, energía y carisma. Además no sólo participan activamente del circuito en Santiago, sino que también viajan seguido a otras regiones. Donde van, repletan los lugares que los reciben, mientras que sus seguidores aumentan exponencialmente semana a semana en sus redes. Por eso, antes de partir a la gira europea darán dos conciertos en El Bar El Clan, el jueves 1 y viernes 2 de agosto, para luego culminar su despedida con un show en Concepción el 10 del mismo mes.

Revisa las fechas de la gira europea a continuación

24 Octubre – Madrid (España)

25 Octubre – Victoria dansar! | Victoriateatern, Malmö (Suecia) + info

26 Octubre – Copenhague (Dinamarca)

29 Octubre – Frankfurt (Alemania)

30 Octubre – Club Gretchen, Berlin (Alemania) + info.

31 Octubre – Nasjonal jazzscene, festival Oslo World (Noruega)

1 de Noviembre – Barcelona (España)

Concierto de despedida en Santiago

Bar El Clan (Bombero Nuñez, 363, Bellavista) Evento en Facebook

Jueves 1 de agosto, 22:00

+Dj Boogie Mike

Preventa $4.000 General $6.000, vía Eventrid o email.

Viernes 2 de agosto, 22:00

+Dj Fat Pablo

Preventa $5.000 General $7.000, vía Eventrid o email.

Concierto de despedida en Concepción

Bodeguita de Nicanor

10 de agosto

LA BRÍGIDA ORQUESTA

Integrantes: Gabo Paillao, Felipe Salas, Matiah Chinaski, Italo Rivero, Fernando Barbaso, Alfredo Tauber, Alejandro Mendoza, Vicente Arravena, Ed Nijad, Aldo Gomez, Tomas Alude.



En la voz principal está Matiah Chinaski quien con letras agudas plasma una mirada introspectiva de su día a día y se mueve cómodamente sobre beats que van desde lo más clásico del rap, hasta el jazz más negro de los años 50.



Su director musical, Gabo Paillao, es pianista, compositor y arreglador proveniente de la Conchalí Big Band. Actualmente tecladista en la banda de Ana Tijoux. Además ha sido colaborador de varios artistas hip hop, destacándose su trabajo con Hordatoj, Como Asesinar a Felipes, Foex, Portavoz, entre otros.



Las trompetas están a cargo de Italo Viveros, quien además es fundador de la Mapocho Orquesta (ganador Premios Pulsar 2017), y Fernando Carvacho, siendo el menor de la orquesta y parte de la última generación activa de Conchalí Big Band (además destaca su paso por Newen Afrobeat).



Los trombones, en tanto, caen en las manos de Alfredo Tauber (quien ha colaborado con Ana Tijoux, Gepe, Mapocho Orquesta, Mercurio Paradise y parte de la Orquesta de Viña del Mar) y Alejandro Mendoza (de la Mapocho Orquesta y Sonora 5 Estrellas).



Siguiendo con los vientos, en los saxofones se lucen Ed Neidhardt, músico inglés radicado en Chile, es el encargado de liderar el ensamble de vientos con su saxofón alto; Vicente Aravena, el encargado del saxo tenor en la orquesta, y Aldo Gómez en saxo barítono y flauta (quien también fue parte de la Conchalí Big Band y Newen Afrobeat).



Y para completar la composición de la orquesta, en la sección rítmica se destaca Felipe Salas (fundador de Cómo Asesinar a Felipes), que es quien lidera la batería y Tomas Alud a cargo del bajo y voz.



La Brígida Orquesta, una banda innovadora que propone colores oscuros desde la mezcla de sonoridades y escuelas musicales muy distintas: el jazz, el rap, la música clásica y la música para cine.

