La casa de los monstruos: Revoluciones, asaltos, pistolas y guillotinas trae el nuevo estreno teatral de La Pieza Oscura

El director y dramaturgo Marcelo Leonart (Noche Mapuche; Proyecto Diablo; Tú no eres, hermana, un conejo corriendo desesperado por el campo chileno) terminó de escribir La casa de los monstruos en abril de 2019. El estallido social aún no se hacía carne pero los síntomas del malestar ciudadano se sentían a diario: “Movimientos estudiantiles, el mayo feminista, la represión en el sur. Todo parecía una olla a presión. Pero aún así nos sorprendió octubre de 2019 y la revuelta. A veces se me hiela la sangre durante los ensayos al pensar que esta obra parece escrita a partir del estallido y no anunciándolo. Pero así es el teatro, creo. Un arte antiguo que se hace en vivo. No como una profecía, sino como una respiración de lo que sucede”, reflexiona su autor.

El plan original era estrenar la obra en 2020. Y, después, en 2021. Pero la pandemia postergó esas intenciones. Hoy, a cuatro años de su escritura, La casa de los monstruos -por fin- abrirá oficialmente sus puertas.

“Estrenarla ahora, en pleno período electoral, con una nueva constitución escrita y esperando a ser aprobada, no hace sino resaltar su espíritu y la frase de la que nace: ‘El viejo mundo está muriendo. El nuevo tarda en nacer. Y en este claroscuro es la hora de los monstruos’”, señala Leonart.

Una interesante trama

La obra cuenta la crisis que vive una familia de elite en Chile que se ve enfrentada al nacimiento de un nuevo orden. Así, en un tono de comedia que se transforma en tragedia, se cruza, con humor, la Revolución Francesa con nuestra época actual.

Lucho Cotapos (Cristián Carvajal), presidente de la “Fundación Luis Cotapos (padre) para la Ayuda a la Infancia y de Prevención contra la Delincuencia” se prepara, en su hogar, para asistir a una ceremonia donde será galardonado. Mientras se viste de elegante smoking y repasa su discurso de agradecimiento El Enmascarado (Héctor Morales) -un gallo metiche e inexplicable, vestido a la usanza del siglo XVIII- empieza a contarle, para su total desconcierto, la triste historia de la caída y ejecución de su tocayo Luis XVI durante la Revolución Francesa.

De pronto, Antonia (Nona Fernández), su mujer, irrumpe en la habitación para informarle que sus mejores amigos no podrán asistir a la premiación. ¿La razón? Han sido asaltados en su propia casa por unos terribles delincuentes que -de una manera inquietantemente educada- les han pedido sus aposentos para hacer el amor. Luego de la premiación, de vuelta en casa, Lucho y Antonia se encuentran con los mismos supuestos delincuentes: una pareja de sexualidad imprecisa (Felipe Zepeda y Macarena Fuentes) que, en compañía de El Enmascarado, vienen dispuestos a educarlos sobre el nuevo orden que empieza a nacer, mientras el antiguo ¿irremediablemente? desaparece.

“En el texto incluí una reflexión en torno al lenguaje inclusivo, que tanto ha desencadenado discusiones y tratados. Dinamitamos, también, ese orden antiguo. Dos épocas se superponen, con sus evidentes coincidencias: la Revolución Francesa y este tiempo líquido de irrupción de estallidos sociales y nuevos derechos, sexualidades y lenguajes… Todo se repite, al decir de Marx, primero como una tragedia y luego como una farsa”, manifiesta el director.

Y agrega luego: “Convocamos a cinco personajes para preguntarnos: ¿Cuáles son los verdaderos monstruos? Para ello, contamos con un elenco extraordinario. Por primera vez trabajan con nosotros en La Pieza Oscura Héctor Morales y Cristián Carvajal, que han sido un lujo. Su creatividad y talento es inconmensurable. Junto a ellos, Felipe Zepeda y Macarena Fuentes, que son ya parte de la casa. Y por supuesto Nona Fernández, fundadora de la compañía y compañera creativa desde siempre”, afirma el dramaturgo.

Funciones

Desde el 19 de agosto al 10 de septiembre, de miércoles a sábado a las 20.00 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Sala A2 (Edificio A, piso 1), Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago.

El valor de las entradas es el siguiente: $6.000 general, $4.000 personas mayores y $3.000 Estudiantes

Los tickets están disponibles aquí: https://ticketplus.cl/events/la-casa-de-los-monstruos