La escritora poblana Paulina Mastretta Yanes presenta su novela “La Travesía de la Cuerva Negra»

Luego de vivir su propia travesía y concluir que la literatura sería su quehacer, la escritora poblana Paulina Mastretta Yanes emprendió la serie Crónicas Piratas con las novelas “Las aventuras de la audaz navegante” y “La Travesía de la Cuerva Negra”.



Tenía sus dudas aún pero un viaje al Pacífico Sur, le resultó revelador. Llegó acompañada de su padre a las Islas Galápagos y allí lo supo: sería escritora.



En ese ambiente de mar y lluvias, de olas y formaciones rocosas, Paulina escribió el prólogo de su primera novela, texto que concluye con una frase admonitoria: “Ya es tiempo”.



Desde entonces se instaló en las Crónicas Piratas y ahora presenta su segundo volumen, “La Travesía de la Cuerva Negra”, de la que hablará mañana miércoles 14 de diciembre en la librería Profética, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

La vida con las letras



La vida de Paulina Mastretta Yanes con las letras comenzó en su infancia, cuando encontró que lo escrito le venía mejor que otras formas de comunicación.



Muchos años después se hizo licenciada en Lingüística y Literatura Hispánicas, por la BUAP, y cursó la maestría en Creación Literaria, en Casa Lamm. En 2008 obtuvo el primer lugar del Premio Cuento Corto 2008, convocado por la SEP , y el segundo lugar al año siguiente.



En 2015 se licenció con la tesis “La representación de los piratas en la Dragontea, de Lope de Vega” y luego se dedicó a escribir sus propios relatos, aderezados con influencias que van desde Salgari y Stevenson hasta Harry Potter y el Señor de los Anillos.



También pasó por los talleres de literatura en la SOGEM, en la Casa del Escritor y con Mónica Lavín.

Paulina dice que tenía que contar una historia y se dejó llevar por esta. Y como la novela es un mundo, las suyas tienen peripecias, emociones y lecciones. Destaca en estas aventuras la acción colectiva, la suma de voluntades, el éxito como resultado del empuje de varios; la empatía, la hermandad. Son también ingredientes de esta saga con trasfondo oceánico, la búsqueda, los afanes, el amor filial, la lealtad, el amor y más de un naufragio.



El proceso de creación literaria fue arduo, como todo en el arte. Así que Paulina llegó a modular sus influencias para ubicar los relatos en un contexto reconocible, mesoamericano.



Explica que los personajes en sus dos novelas intentan reflejar la impronta dual de los humanos: ni totalmente buenos ni completamente malos. Como los piratas, que para zafarse de las ataduras del mundo se hacen a la mar que resulta un catálogo de formidables desafíos y calamidades.

Publicar novelas en México

Paulina cuenta que su primera incursión en el mercado literario no fue positiva pues su novela “Las aventuras de la audaz navegante” fue hecha en coedición, que no es la mejor opción pues las dos editoriales se quedan con las ganancias y dan un tanto de libros para que el autor los comercialice. No todo fue malo, reconoce, pues un aspecto positivo de este arreglo fue que las editoriales hicieron buena promoción a través de las ferias de libros más importantes y presentaciones.



En su segunda intentona, le resulto mejor publicar como autora independiente, mediante una editorial española que colocó su novela en Amazon –que originalmente se dedicaba a la distribución de libros.

Paulina Mastretta tenía en mente publicar su segunda novela en formato digital y pudo hacerlo y conservar los derechos de autor, por lo que ahora su novela está disponible en Amazon Kindle y en Google box.

Dos novelas de jóvenes piratas

“La Travesía de la Cuerva Negra” es la segunda parte de una saga iniciada con Las aventuras de la audaz navegante”, escribe Paulina Mastretta Yanes.



“La primera parte mostró, al final, una tripulación aparentemente triunfante frente a Sombra Muerta, un terrible enemigo, con heridos y la desaparición de Leiya y Shinta, perdidos en un cataclismo que causó que el mundo se dividiera en dos por un enorme muro (…) La búsqueda de unas reliquias, cuya importancia se irá desvelando poco a poco llevan a los jóvenes piratas a nuevos encuentros, tierras y personajes” Paulina Mastretta Yanes

Escritora



De todo este mundo, de la literatura y del placer de la lectura, hablará Paulina Mastretta Yanes mañana miércoles a partir de las 19:00 en la Librería Profética, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Ilustración: Iván Rojas

