“La Injusticia y la Paz no pueden coexistir” es el nuevo álbum de los porteños Wewain

“La Justicia y la Paz no pueden coexistir” consta de once canciones, las cuales exponen la cruda realidad que atraviesa nuestro país día a día, pero como resultado de la explotación, represión y el abuso de poder por muchos años, y no sólo a través del sonido si no también de la mano del arte de Jo Salinas, encargada de darle la vida al hermoso óleo que revive una de las escenas que caló hondo en nuestra memoria, y que hoy protagoniza esta nueva entrega.

En palabras de la banda, “después de un largo tiempo de esfuerzo, convicción y autogestión, sacamos a la luz nuestro segundo disco titulado «La injusticia y la paz no pueden coexistir», el cual relata crudas realidades e historias de insurrección popular con la intención de generar conciencia para movilizar la lucha social, y así queremos que el público lo reciba”.

Compuestos por José Barrera (voz), Richard Díaz (guitarra/coros), Pedro Fariña (guitarra/coros), Gerardo Gallardo en (batería), y Majo Calderón (bajo), Wewain trabajó de forma independiente en la pre y post producción del álbum completo el estudio Piedra Sónica Records, el que además se encuentra disponible para descarga directa y en todas las plataformas digitales.