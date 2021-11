La Peluquería Records: Perreo disidente en el primer sello chileno para mujeres y la comunidad LGBTNBQ+

Las peluquerías han sido históricamente espacios seguros para mujeres y corporalidades disidentes, y eso es justamente este sello y estudio de grabación chileno: maricas, camionas, travestis y no binaries se agrupan en La Peluquería Records.



Desde el 2019, este espacio existe como refugio sonoro y personal para el intercambio de ideas, reflexiones, emociones y talentos. El oficio musical se va puliendo, tal como hacen les peluqueres, y con dos años de vida ya se transforman en un imprescindible de la escena disidente chilena.



Durante el 2020 nos deleitaron con el compilado urbano «Q c acab Shile», perreo combativo que se hizo cargo de dejarnos baile y registro de lo que vivió el país desde octubre del 2019, pero también de todo lo que se ha ido arrastrando y escondiendo desde bastantes décadas atrás. Este año las novedades no han parado, y cada estreno que presentan se transforma en un documento musical vital de lo que están pensando, sintiendo y creando les feministas y disidentes de esta parte del mundo.

Too el flow de Luna Valee y las Cabronas Gang

Estábamos en pleno invierno, pero Luna Valee se robó el frío y lo convirtió en una excelente muestra de lo que hace Cabronas Gang. «Too tu flow» llega junto a Francisca Herrera, productora y beatmaker más conocida como La Peluquera; cumbia, dembow y guaracha extraídas de un grupo de mujeres freestylers y músicas.

«Todo comenzó en un torneo de freestyle que hicimos a través de Instagram en medio de la pandemia en el 2020. Decidimos crear este proyecto para mujeres, donde nos sintamos seguras y fuéramos capaces de apoyarnos entre nosotras, unir el género y poder darnos a conocer», dice Luna Valee sobre esta gang que no duda en su motor: «si estamos juntas, somos más fuertes y más cosas se pueden lograr gracias al apoyo».

Una canción que nace tras caer en cuenta del poder que tienen las mujeres cuando se juntan, sin la necesidad de aceptación mientras se tengan entre ellas. “El poder valorarnos, el poder luchar por lo que amas y motivar a otras chicas a darlo todo”, agrega, adelantando que se vienen nuevas canciones como “Soy Cabrona”, un cypher que junta a la gang con La Peluquería Records; “una pieza que habla sobre lo que se siente ser parte de este grupo, llena de sentimientos en las letras, los beats, la producción y el audiovisual, todo totalmente hecho por un trabajo de mujeres”.

Una Típica Francisca: camiona romántica

«Una típica persona que busca la intensidad en la música con ritmos suaves y cálidos para bailar». Nacida en Santiago y crecida en el norte, María Francisca Cuevas Núñez es Una Típica Francisca, artista que ya tiene en el bolsillo los singles «Se Enciende», «Siente el Roce», «Préndelo», y su más reciente entrega, «Gata Bata».

Todo el romance que siente una camiona, ese amor por una gata que te vuelve loca, que se flechan en la cancha jugando a la pelota. “Es la canción más bailable que tengo, significa mucho porque es la primera que co-produjimos con La Peluquera”, describe sobre este último sencillo que cuenta con un deslumbrante video a cargo de Katherina Harder, el baile de La casa del perreo y la equipa de fútbol Vaginas Silvestres.

Porque las lesbianas viven el romance en la expresión más sentimental y erótica del amor, y eso queda retratado cinematográficamente en «Gata Bata». Una muestra íntima, delicada y poderosa de lo amplio que es el querer y desear a alguien.

Perreo feminista e interespecista en “Proyecto Fresia”

Feminismo y antiespecismo en «Proyecto Fresia», de Anamías Ixaya y La Peluquera. Con toda la rabia de ver hombres escudados en el veganismo para mostrar una imagen empática, esta creadora aterrizó todas las charlas y conversaciones que imparte sobre el tema y las convirtió en canciones junto a La Peluquera.

El contenido ahora sabe a amor y coherencia, un epé titulado “Proyecto Fresia” que es mucho más que reguetón. “Hacer canciones es un camino para difundir ideas, aunque no estén resueltas todas, pero permite mostrar esas preguntas y contradicciones que pueden hacerle sentido a alguien más”, dice Anamías Ixaya. Y es que no es un secreto que no existen tantos temas sobre el veganismo, aún cuando está lleno de conversación al respecto.



El feminismo es interespecista, respeta existencias que van más allá de lo humano e individual, y en este trabajo ambas artistas logran elevar aquellas corrientes que inundan Instagram, pero que muchas veces no trascienden a nuestro cotidiano. Así es como el epé «Proyecto Fresia» invita a un viaje para entender el pensamiento antiespecista a través del baile y la música.

