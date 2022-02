Las leyes del olvido de Isabel Hernández: La novela como forma de conservar la memoria

Isabel Hernández nació en Rosario (Argentina) y reside desde más de 30 hace años en Chile. Es antropóloga y ha dirigido numerosos proyectos de investigación en Latinoamérica. Ha publicado libros de ciencias políticas y sociales, así como artículos científicos traducidos a distintos idiomas.

A modo de ejemplo, como narradora de ficción publicó en Buenos Aires su primer volumen de relatos “Al mundo nada le importa” (2009), Grupo Editor Latinoamericano y posteriormente en Santiago de Chile las novelas “Antes de la Fuga” (2011), Editorial Cuarto Propio y “El Esplendor de la derrota” (2012), Ceibo Ediciones. En abril del año 2015 publicó en España, en formato digital, su tercera novela “El tiempo que nos pertenece”, entre otras obras.

UNR Editora, destaca: “Como narradora de ficción publicó en Buenos Aires su primer volumen de relatos Al mundo nada le importa (2009) y posteriormente, en Santiago de Chile, las novelas Antes de la Fuga (2011) y El Esplendor de la derrota (2012). En abril del año 2015 publicó en España, en formato digital, su tercera novela El tiempo que nos pertenece. Su segundo libro de cuentos: Gana la Banca (2017), se trata de una compilación de sus relatos premiados”.

Su más reciente publicación, Las leyes del olvido (2021, UNR Editora), fue bien interpretada por María Graciela Galván, que dice en el Prólogo: Al iniciar la lectura me encuentro con un texto de Javier Cercas. Lo interpreto como un guiño literario, una pista de su propósito, el brindarnos una ficción con datos de la realidad acontecida. Me permito relacionarlo con las palabras de Adolfo Pérez Esquivel: “La Memoria no es para quedarnos en el pasado, cuidado con esto. La Memoria nos ayuda a iluminar el presente y a construir nuevas posibilidades de vida”.

El relato se estructura en torno a la vida de Carmen Ballesteros, quien luego de haber sido trasladada de una celda de un centro de detención clandestino a una institución neuropsiquiátrica, en el delirio alucinatorio producido por la tortura pudo vislumbrar una parte de la historia de su abuelo, su pariente más cercano, una parte de la historia que no pudo conocer de manera directa.

“Las leyes del olvido” de Isabel Hernández. Más información para adquirir el libro haciendo click aquí.