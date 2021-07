Las rimas catárticas de Stebanman

Desde 2019, Stebanman ha desarrollado una contundente carrera en el underground del Hip Hop nacional. Un disco, otro instrumental que surge desde este primer debut discográfico, un Ep y varios singles han ido cimentando una propuesta sincera, cuyas rimas nacen desde el dolor y los traumas, para canalizar a través de la música un proceso terapéutico. “Lo mío no es lo típico, es todo basado en mis vivencias, todo lo que hago tiene un sentido sicológico”, agrega el músico.

Es así, como surge “Día Perfecto”, un nuevo single inspirado en un difícil episodio de su niñez y del que guarda dolorosos recuerdos, que ahora comparte. “Es un momento que representa tristeza, traumas, incluso terror, esta canción es cómo tengo en mi mente aquella tarde” comenta el artista.

Si bien, sus letras nacen de su propia historia, Stebanman las complementa con toques de la cultura pop, como es el caso de sus últimas canciones donde la película “El Resplandor” cobra un influencia clave, incluso en el nombre de su alter ego, Jack Torrance, con el que ha presentado algunos singles y colaboraciones.

“Es una película que vi por primera vez cuando era niño, ahora como adulto la analizo desde el punto de vista de cómo las personas pueden cambiar no porque quieran hacerlo, si no porque la sociedad o ciertos ambientes hostiles las llevan a mutar”, comenta.



Por esto, su propuesta musical que comenzó con un trabajo que giró en torno a temas estrictamente personales, ahora evoluciona a un relato que mezcla realidad y ficción, como se aprecia en esta nueva etapa de canciones con «Redrum«, «Nunca me Enseñaron«, «Jank y Jack» y ahora «Día Perfecto», que serán parte de un proyecto más complejo y detallista, que cuenta con la producción de Talobeez, destacado nombre de la escena Hip Hop chilena.

