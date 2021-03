“Lead me to the Fire”: lo nuevo de The Power of Rainbow

El dúo de synth pop chileno formado por Daniel Pierattini y Belén Sani, lanza Lead me to the fire, su nuevo sencillo musical, un tema compuesto por Belén y grabado en diciembre del 2019, cuyo lanzamiento fue postergado por la llegada de la pandemia, que los mantuvo en diferentes países durante 8 meses.

A mediados de ese año Daniel comenzó con la producción musical del tema: “Es nuestra forma de trabajo habitual, en conjunto pero a la vez muy individual. En este EP no tenemos invitados especiales, las canciones están compuestas y cantadas por Belén. Yo toco, grabo y produzco la música hasta que cerramos el proceso” indica el músico.

El dúo, avecindado en Berlín, Alemania, nos cuenta de qué habla su nuevo trabajo: “Está dedicada a esas conexiones fugaces que a veces tenemos con alguien, cuando quedan inconclusas y se genera una fantasía de un segundo encuentro, estar a la espera de que alguien vuelva para poder desatar toda la energía que quedó pendiente”, señala Belén.

Por su lado, Daniel dice “Es prepararse para ser sacrificado con el fuego de la pasión. Por otro lado, con Belén hablamos de cómo la sociedad, que siempre nos influencia de una manera u otra, nos obliga a dejar e incluso entregar en sacrificio cosas que amamos”, reflexiona el músico.

“Lead me to the fire” se trata en síntesis, de un single diferente a lo anterior, porque tiene un componente más oscuro: “Lo primero que nació de la canción fue el arpegio que se escucha al principio y es melancólico porque nace de recuerdos, de experiencias pasadas, de lo que no se pudo terminar. Cuando empecé a escribir la letra se me vinieron imágenes de la inquisición y la quema de brujas y de ahí salió la frase Lead me to the Fire, como una especie de entrega voluntaria al fuego, uno que habla del deseo y no del dolor… de ahí surgió esta mezcla de conceptos, por eso uso las palabras cazar y perseguir, sin embargo la canción habla de entrega a la pasión. Todas estas ideas más la melancolía hicieron de Lead Me to the Fire una canción más oscura que las otras”, señala Belén, la dulce y segura voz del dúo que se abre a la búsqueda desprejuiciada de su alma mater.

“Cuando decidimos crear The Power of Rainbow nos dimos cuenta de lo amplio y diverso de nuestros gustos musicales. Lo vemos como una fortaleza, el no tener miedo a experimentar con una atmósfera u otra y dejarnos llevar a la ruta que la canción nos propone”, dice Daniel. “The Power of Rainbow es una banda llena de colores y emociones sin complejos”.

