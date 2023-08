«Lo que no hablas»: Artista chilena Fran Straube presenta otro adelanto del nuevo álbum de «Rubio», su proyecto solista

Silencios que se arrastran como heridas que no cicatrizan, colores que no sabemos cómo alcanzar. Inspirada por vivencias propias, la destacada artista chilena Fran Straube continúa el camino a un nuevo álbum de estudio, titulado “Venus & Blue”, que verá la luz bajo el alero de Fama Collective.

Luego de sorprender con ‘Tu Olor’, un primer adelanto cargado de dualidades sonoras y narrativas –como promete ser todo el disco–, la compositora, baterista, productora musical, multi instrumentista y front woman que recientemente cautivó con su debut en el Auditorio BB de Ciudad de México, visita ahora otros rincones biográficos para entregarnos uno de los sencillos más íntimos de su carrera: ‘Lo Que No Hablas’.

“Es una de mis canciones favoritas del disco. Creo que la letra es muy necesaria, que le va a hacer sentido a mucha gente también. Todos tenemos algo que no hablamos con nadie, todos tenemos algo que sanar con eso. Espero que lo sanemos y que podamos estar bien con aquello que no decimos. Es una letra que me toca en lo personal, me acuerda de cosas de chica, hay una honestidad importante en la lírica”, cuenta la artista que durante julio y agosto de 2023 ha estado tocando en festivales como El Sonido Live en Seattle (EEUU) y Tecate Coordenada en Guadalajara (México).

Fran Straube en su presentación en el Auditorio BB

Fran Straube ha participado en importantes proyectos musicales en la escena alternativa latina.

A finales del 2017 lanzó su proyecto solista Rubio, donde mezcla pop, hip hop, electrónica, ambient y música étnica.

Según señala la página de los Premios Pulsar 2023, «Rubio se diferencia de sus proyectos anteriores al ser un espacio donde encuentra por primera vez la posibilidad de desarrollar sin límites y de manera más personal su creatividad».

Luego, en 2020, la artista hizo entrega de Mango Negro (2020), su segundo álbum de estudio, disco que le abrió camino a sesiones Internacionales como Kexp y Beat-1, y a festivales como Primavera Sound, Ruido Fest, The Great Escape, NRMAL, Bahidorá, Selvámonos, Lollapalooza, entre otros.

«Al mismo tiempo, la música de Fran Straube ha sido parte de icónicas series y películas internacionales y chilenas, en plataformas como HBO, Amazon, Netflix, Streampantaya, entre otras, siendo la reciente estrenada película ‘La Caída’ -dirigida por Lucia Puenzo- uno de los trabajo más desafiantes para la artista, componiendo la música incidental y banda sonora del film», agrega la reseña de los Premios Pulsar.

Mira el video de «Lo que no hablas» de Rubio a continuación:

