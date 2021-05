‘LOG IN / LOG OUT’: Conversación entre Gabriel Zanetti y la autora, Ana María Becerra

¿Cómo fue tu proceso de escritura de este libro?

El proceso fue largo, fueron varios meses, varios años, varios días, varias horas, varias vueltas, vueltas alrededor de todo, del sol. Lo más impresionante, fueron vueltas internas dentro de mi corazón y en mi parte racional, se rompieron totalmente los esquemas, porque yo estaba en el mundo de las artes visuales y después me encontré con un mundo que era muy ajeno, pensé que era muy cercano, pero era muy ajeno. En todo momento, desde que partió el proceso, mover el papel y vestir a este personaje que soy yo, ha sido un cambio de piel constante, una maravilla, evolución.

Muchos escritores y escritoras han publicado sus libros en medio de crisis sanitarias ¿Qué significa para ti que el momento de culminar tu libro haya sido justo en medio de la pandemia del COVID? ¿Tiene alguna significancia eso, o para ti es igual?

No, no es igual, pero yo creo que lo más significativo ha sido el proceso, que el proceso de este libro ha estado lleno de pandemias también, ha estado lleno de detenciones, de caídas, de levantadas, de cambios, el proceso de creación es una constante pandemia, diría yo, es pedir salvoconducto, abrirse paso, que te detengan en el camino, que el planeta se detenga también, porque cuando uno escribe se detiene todo, se desmembrana todo. Ahora como tema cíclico, así específico chileno, crear en un estado de caos, creo que es súper importante.

Tú hablas de iniciar sesión y luego de cerrar sesión, ¿cerramos sesión e iniciamos sesión con la pandemia?

Sí, yo diría que sí, se cierra y se abre sesión constantemente, pero aquí hay una diferencia, que la cerrada de sesión desde la tecnología es más sincrética, es más fría, la cerrada de sesión en un grupo de personas, en un país, en un mundo, está sujeta al imprevisto, a un estado mayúsculo, que llámese virus, llámese política, llámese vacuna, que puede quizás mejorar este misterio llamado COVID y cerrarlo, pero siempre hay un estado de incertidumbre grande, yo diría que en el log in y en el log out de la tecnología es definitivo, ahora no, es una espera constante.

Tu libro está en inglés y en castellano, ¿el inglés tiene otro carácter al castellano?

Para mí el inglés fue como la lengua materna porque partí a los cuatro años en un colegio inglés, aprendí a jugar, a pintar, a crear, a leer en ese idioma, a hablar en ese idioma desde muy chica y me encantaba siempre. Mis papás son, mi mamá es de Parral y mi papá es de Temuco, yo santiaguina total, pero hay algo en el inicio y hasta el final estuve en el mismo colegio, en los primeros años hasta toda la básica, digamos lo hice hablando solamente inglés. Los juegos fueron en inglés, la diversión fue en inglés, el movimiento fue en inglés.

Si te nombraran ministra de cultura, hoy día, ¿cuáles serían tus tres primeras medidas?

La primera sería, tienes toda la libertad para pintar tu fachada como realmente quieras, te entregamos los materiales.

¿Las fachadas de las casas, de los departamentos?

De todo, de todo, todo el mundo puede intervenir Santiago, puede intervenir Chile en realidad, intervengamos Chile de la manera más increíble como realmente hemos querido ver y vivir nuestros espacios.

¿La segunda y la tercera?

Ocupar nuestro árbol del pasado para que todos podamos entender este presente ambiguo. Lo tercero, tratar de que todos en todas partes podamos sacar, de alguna forma, a ese ser artista que tenemos constantemente dentro de nosotros.