Los Ciervos y Bisaid anuncian una feroz tocata en el Bar Rock y Sicodelia

Los Ciervos son una banda chilena que se compone de consolidados músicos nacionales y amigos que convergen en este eléctrico proyecto. El 2021 presentaron el debut en larga duración de la banda, «Heights», un album que se destacaba por sus referencias oscuras y post-punk con el sello propio de los artistas nacionales. Con una fecha en vivo este 21 de enero, suman un nuevo show en el bar Rock y Sicodelia como parte de las Sesiones B acompañados de los icónicos y versátiles Bisaid, lo cual se llevará a cabo el próximo 5 de febrero bajo el alero de Beast Discos.

Son Pedro Pablo Silva (ex Amongelatina), Sebastián González (ex Elso Tumbay), Anibal Hernández (ex La Isla) y José Luis Saavedra (ex Casanova, Sintra y Los Minerales) quienes conforman el ensamble que hoy conocemos como Los Ciervos, que reúne a emblemáticos músicos chilenos. «Hights» como primer acercamiento a este proyecto, es un eléctrico y preciso álbum fue grabado durante el 2021 en Estudios Lautaro luego de dos años de composición y ensayo, estando producido por Pablo Giadach y masterizado por Francisco Holzmann. Con 9 composiciones feroces y potentes, «Heights» es un disco oscuro que traza sus inspiraciones en la escena inglesa de los 80 y 90, así como también el propio carrete y trayectoria de los cuatro miembros de Los Ciervos.

Por otro lado en esta tocata tenemos a Bisaid, una banda chilena nacida en la ciudad de Coquimbo el año 2007. Rodrigo Villalón (voz), Mario Villalobos (bajo), Cristian Gallardo (batería) y Matías Hernández (guitarra) son la alineación de músicos que mezcla la sutileza sonora y letras introspectivas tanto en su EP «Abismos» (2012) y su primer larga duración llamado «Jet Lag» (2016). La sonoridad se podria definir como indie rock influenciado por sonidos post-punk, lo que los hace la compañía perfecta para Los Ciervos. El cuarteto busca abrirse espacios en la escena nacional con presentaciones en todo el país y en el extranjero, y es así como actualmente se encuentran en la pre-producción de su segundo álbum grabado en el estudio Romaphonic (Buenos Aires, Argentina).

Para el show de el 5 de Febrero también se suman al cartel DJ Johnny Pandemia y Batgirl con sus respectivos DJ sets en la pista del Pub Rock y Sicodelia (Eduardo de la Barra 583) ubicado en el centro de la ciudad de La Serena. La cita está marcada a las 21.30 hrs. de aquel sábado con un valor de $3.000 pesos la entrada a este encuentro de Sesiones B.

Puedes escuchar «Heights», el álbum debut de Los Ciervos en Spotify, Deezer y otras plataformas de streaming. Además puedes ver el vídeo de «The Hit Is In» en Youtube.

