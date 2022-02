Los Necesarios resurgen la sangre del rock and roll con su nueva canción «Ven»￼

“No hay palabras que permitan explicar los momentos que llegaste a iluminar”, comienza a relatar, al unísono de firmes acordes de guitarra y una fulminante batería, la banda Los Necesarios en su nuevo sencillo «Ven», con el cual buscan darle un giro a su carrera y convertirse en la “guía de la nueva sangre del rock chileno”.

Con sonidos más apegados al clásico rock and roll de los años sesenta, Los Necesarios continúan la senda que los ha representado durante estos últimos años, sumándose a su EP Presiento. No obstante, los connacionales plantean con Ven un giro en su esencia, apegándolos más a un rock más natural, con letras intensas y ejecutado sin temores, energética y audaz.

“Ven es una canción frenética que marca el despertar de la noche y la excitación que permite el alcohol y la lujuria”, aseguran los integrantes de Los Necesarios, Adolfo Villalón en la voz principal y Gonzalo Maldonado en batería.

El sencillo es producido por Jaime Salva, tecladista y segunda voz de Tomo como Rey, junto a la masterización de Carlos Colussi en Estudios Pulsar en Santiago.

Este lanzamiento cimenta el exitoso camino hacia la consolidación de los nacionales tanto en tierras chilenas como en el extranjero, tras publicarse «Yo Sé Que Tú», «Lo Que Dicen», «Hoy» e «Y Es Verdad», sumando más de 600 mil reproducciones en Spotify, junto al haber sido considerados en listas internacionales de esta aplicación en su primer año de estrenado el proyecto.

Los Necesarios, además, a lo largo de su trayectoria han mostrado sus influencias artísticas desde The Beatles, The Smiths, The Beach Boys, Los Tres, Los Bunkers, incluso Violeta Parra, permitiéndoles estar en las principales listas de rock chileno.

Disfruta la música de Los Necesarios y sigue sus novedades en sus diversas plataformas digitales, donde fueron destacados en playlist como Amazon Music y Spotify.