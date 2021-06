Love Death and Robots temporada 2, ¿quiénes están en la animación?

Cuando se estrenó la primera temporada de Love Death and Robots en Netflix fue una gran bocanada de aire fresco para la plataforma. La animación y visión que tenía la antología de cortos fue bien recibida para aquellos que no estaban tan conectados con el mundo de la animación.

El primer volumen nos trajo 18 atrapantes cortos que nos hicieron alucinar por su nivel de detalle y originalidad en el trazo. Esto se lo debemos a la gran cantidad de estudios de animación que participaron en la elaboración de dicha antología.

En esta segunda recopilación se redujeron la cantidad de cortos presentados a menos de la mitad, pero la calidad se mantuvo. Varios de los estudios de animación volvieron a aparecer, otros se fueron y se dio la bienvenida a unos nuevos. Ahora veremos un poco más a detalle a cada casa productora que participó en este segundo volumen de Love, Death and Robots.

Blur Studio

Este es el caso del estudio más relevante, debido a que también funciona como productor para la serie junto a Netflix. Animó tres cortos del primer volumen, “Sonnie´s Edge”, “Suits” y “Shape-Shifters”. Ahora aporta las historias “Pop Squad”, “Life Hutch” y “The Drowned Giant”.

Blur Studio fue fundado en 1995 por Tim Miller (director de Deadpool) y se ubica en California. El mismo produjo el corto “Gopher Broke” que fue nominado a un premio Óscar y ha trabajado en diversas producciones, principalmente de videojuegos, tanto en cinemáticas como en trailers cinemáticos.

Entre los más llamativos encontramos el trailer de la nueva entrega de Fable, el trailer de la expansión de Valorant, cinemáticas de Halo Wars (aparte de remasterizar las cinemáticas de Halo 2 Anniversary) y el anuncio de la temporada 2020 de League of Legends. Grandes trabajos que han dejado a muchos con la boca abierta.

Passion Animation Studios

Este estudio vuelve después de su proyecto del primer volumen, el alabado por muchos, “Zima Blue”. En esta ocasión traen el único corto con animación 2D de todo el volumen de Love Death and Robots: “Ice”.

Passion Animation Studios fue fundado hace más de 30 años por Andrew Ruhemann y tiene su ubicación en Londres. Sus trabajos han sido bastante diversos tanto en estilo como formato (comercial, corto o video musical), siendo el más sobresaliente “Pear Cider and Cigarettes”, el cual ganó un Annie y fue nominado por la Academia.

Viendo sus trabajos encontramos que trabajaron con Gorillaz en los videos de “El Mañana”, “Saturnz Barz (Spirit House)” y “Clint Eastwood”. También tienen los cortos animados de “Rocket and Groot” para Marvel. En cuestión de trailers ha estado en los videojuegos de Apex Legends y Free Fire, entre muchos otros. Un gran estudio, en definitiva.

Unit Image

Otro estudio que participó en el primer volumen de Love, Death and Robots, su corto fue “Beyond the Aquila Rift”. Para el volumen dos nos presentan “Snow in the Desert” para aportar a esta entrega.

Para este caso Unit Image es un estudio francés fundado en el 2010. En sus poco más de diez años ha tenido un gran repertorio de clientes y premios, estos últimos por su trailer de “Beyond Good and Evil 2”.

Mientras que sus otros trabajos se enfocan en los trailers de “Legends of Runeterra”, “Far Cry 6” y “Death Stranding”. Aunque uno de los más sobresaliente es en la película “Kingsglaive: Final Fantasy XV” con la escena de introducción. Toda una lista sobresaliente de trabajos.

Axis Studios

Ahora pasamos con el estudio que trajo el cortometraje de “Helping Hand” para el primer volumen de Love, Death and Robots. Y para el segundo volumen presenta el trabajo “The Tall Grass”, donde pareciera combinar el 3D con el 2D para dar uno de los cortometraje más únicos.

Axis Studios fue fundada en el año 2000 en Glasgow, Escocia por Richard Scott, Stuart Aitken, Dana Dorian y Graham McKenna. En su tiempo de vida han logrado trabajar con una amplia cantidad de clientes que les ha servido para ganar premios y reconocimientos en el medio.

En sus trabajos más conocidos podríamos mencionar la cinemática del modo Escape de “Gears of War 5” y los trailers de las expansiones de “The Elder Scrolls Online: Summerset”. Sin olvidar que trabajaron para otros juegos como “Outriders”, “Destiny 2” y “Magic: The Gathering”.

Blink Industries

Este es un estudio de animación nuevo que se une con la aparición del volumen 2 de Love, Death and Robots. Algo que se le reconoce es su intención de hacer el primer cortometraje animado con stop-motion, “All Through the House”.

Aunque sea nuevo en la serie, Blink Industries ha trabajado con Netflix anteriormente, para ser más precisos se hizo cargo de “Headspace – Guide to Meditation” y próximamente estrenarán una serie animada en 2D llamada «Deadendia«. Así que es un aliada de confianza para la plataforma de streaming.

Para sus trabajos conocidos encontramos que tienen en producción una serie para el fenómeno de internet de “Don’t Hug Me I´m Scared” aunque hasta ahora no hay noticias. También han trabajado para la serie de Cartoon Network de “El increíble mundo de Gumball”.

Atoll Studio

Tenemos otro estudio que se une a la colaboración de esta antología, en este caso con el corto de “Automated Custom Service”, siendo la carta de presentación de Love, Death and Robots en su volumen 2.

Preparándonos para lo siguiente de Love, Death and Robots

Ciertamente se nota la calidad en los encargados de animar el regreso de Love, Death and Robots, aquella antología que causó revuelo en el 2019. Su regreso podría parecer menor a su anterior entrega, pero nos deja con el anuncio de que tendremos el volumen 3 próximamente, seguro que será el próximo año, pero es menos de lo que esperamos por el dos.

Por ahora tenemos estos cortometrajes con excelente detalle para todos los que querían más de este experimento maravilloso con amor, muerte y robots.