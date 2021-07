Manuel García canta en portugués con el brasileño Lenine en “Falar de ti”

“Falar de ti” es un nuevo adelanto del proyecto de colaboraciones Caminante. Se trata de la versión en portugués de una de las canciones más reproducidas y queridas por el público del cantautor nacional: “Hablar de ti”, del disco Pánico (2005), y que hoy se suma a las ya conocidas “La Danza de las Libélulas” (con Mon Laferte), “El Viejo Comunista” (con Silvio Rodríguez), “La Mariposa y el Farolero” (con Sol Escobar) y “Vamos los dos” (con 82 artistas de diferentes países), que formarán parte del futuro disco de Manuel García.

“Esta colaboración es para mí emocionante en su más alto significado, pues le da al paso del caminante un toque mágico, al alcanzar una frontera que siempre ha resultado mágica y trascendente por su cultura musical e histórica para el mundo. Esto quiere decir que así es como las piezas del rompecabezas del disco caminante están completas. Colaborar con Lenine ha sido una de las experiencias más honorables que he tenido no sólo como artista, sino también como ser humano. Por lo profundo, revolucionario, comprometido y generoso que es el pensamiento de Lenine como hondo humanista, cosa que se refleja en su trabajo de una originalidad abismante y genuina, tal como una gema filosófica convertida en canción”, expresa Manuel sobre esta cuidada obra junto al destacado músico brasileño.

“Casi no tengo palabras para describirlo”, continúa el cantautor nacional, quien confiesa que con este sencillo cumple su gran anhelo de cantar en portugués, un deseo que nace gracias a la inspiración que a lo largo de su vida ha recibido de la música brasileña. “Es como si algo extraviado mi ser, en el laberinto de la historia, fuera recuperado por arte de magia y a punta de acordes, voces y tambores. El portugués es un idioma de resonancia exquisita en donde algunas palabras coincidentes con el latín y castellano, dejan abierto el misterio de otros significados de raíz distinta. Acuñado como todo idioma por la tradición oral y la historia, el brasileño es de un ritmo y luz tan particular que no hay nadie en el mundo que no sepa alguna palabra que al decirla suene a canto de pájaros, o canto de olas suaves en playas alunadas. Cantar en portugués es acercarse a la poesía de un pueblo y con profundo respeto y agradecimiento ofrecerles el corazón abierto”, señala.

En tanto, Lenine desde Brasil comparte lo que significó este trabajo para él: “Siempre me alegro mucho cuando tengo la oportunidad de colaborar en la música. Construir juntos, en un proceso colectivo y libre, y así fue con Manuel García, contemporáneo del continente y de camino sonoro. La canción “Falar de ti” hizo de puente y Bruno Giorgi (productor musical de la canción) y yo lo pasamos muy bien”.

Manuel García además se está preparando para ofrecer un nuevo concierto online el próximo domingo 25 de julio a las 19:00 horas de Chile, que será el último show en vivo desde su país antes de comenzar una gira por Europa en el mes de agosto, razón por la que el espectáculo lleva el nombre de Pasajero.

