Mauricio Redolés lanza versión libre de «Love in vain» de Robert Johnson

El músico y poeta chileno Mauricio Redolés acaba de editar el nuevo sencillo de su más reciente disco Quiero seguir continuando, se trata de una versión del tema “Love in Vain” original del blusero Robert Johnson, un tema convertido al español por Redolés como “Amor por las puras”.

No es la primera vez que Redolés se acerca el blues. En su primer disco Bello Barrio, del año 87, destaca el tema “El Blues de Santiago” y en Quién mató a Gaete del año 96 figura “Marcando Ocupado”, una cueca-blues grabada junto a Claudio Narea. Así mismo, del disco One, two, tres, cuatro, destaca “Recabarren Blues”, pieza dedicada a esa emblemática figura del partido comunista chileno que es Luis Emilio Recabarren.

«Love in Vain» (el blues que acaba de versionar Redolés), fue escrito originalmente por el músico estadounidense, Robert Johnson. Este músico le canta al amor no correspondido, usando a un tren que parte como una metáfora de la partida de su mujer. La performance vocal de Johnson sumado a su estilo fingerpicking de guitarra acústica generaron gran impacto en el público. Johnson grabó la canción en 1937 y en 1939 se publicó.

81 años después el amor en vano regresa de la mano de Mauricio Redolés en una singular versión, cantada mitad y mitad: la primera parte del tema es cantada por Redolés en inglés, para luego cantarla traducida al español.

Un tema para seguir acompañando a la gente en este especial momento planetario.

