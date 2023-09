«Mi abuelo Horacio»: Obra rescata con cuentacuentos la memoria reciente de Chile

«Mi abuelo Horacio» es la última puesta en escena de Aracataca Teatro, que muestra a 2 cuentacuenteros que van por el mundo relatando historias.

En ese recorrido, el personaje principal, Victoria, recuerda momentos muy especiales de su vida y niñez junto a su abuelo, rescatando de manera delicada, emotiva y cercana momentos familiares que son parte de la memoria de Chile.

La obra, escrita y dirigida por Malucha Pinto, surge de diversos testimonios y relatos recuperados de organizaciones de Derechos Humanos, además de conversaciones con la familia de Horacio Cepeda, ex director del Instituto Chileno Alemán de Cultura y detenido desaparecido en 1976.

El elenco está integrado por Carolina Carrasco y Rodrigo Lisboa, quienes con gran talento utilizan el formato de cuentacuentos para recuperar esta parte de la historia reciente de Chile, combinando la biografía de Horacio Cepeda con algunos elementos de ficción.

«Este año conmemoramos los 50 años del Golpe de Estado y muchos chilenos no queremos asomarnos a este tema delicado y sensible. No nos gusta, porque somos incapaces de integrar aspectos de nuestra identidad que nos complican, pero cuando la sociedad es incapaz a través de sus canales convencionales, el arte puede aportar comprensiones profundas. Por eso, con esta obra queremos rescatar la historia, abrir el diálogo para encontrarnos y transitar hacia un futuro luminoso», destacó la directora Malucha Pinto.

Las funciones de «Mi abuelo Horacio» se realizarán el 8 y 9 de septiembre de 2023, a las 20:00 horas, en Teatro Camino, ubicado en Antupirén 9400, Comunidad Ecológica de Peñalolén.

Al finalizar cada una de las funciones, se realizará un conversatorio para abrir el diálogo en torno a la obra y su historia.

Valor de entradas:

Preventa hasta el 7 de septiembre

$ 7.500 General

Desde el 8 de septiembre

$10.000 Adultos

$ 8.000 Estudiantes y tercera edad

