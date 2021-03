“Mi cula es mi metralleta”: Cantante feminista Señorita Chu presenta remix de su primer single

Fue el 20 de marzo del 2020 el día en que Señorita CHU lanzó su primer single “Mi Cula”. A pesar de que siempre había estado ligada a la música, haciendo clases de twerk o cantando en las plazas, en el colegio y en el patio de su universidad, esta joven de 23 años jamás esperó que su primera canción tomara tanta fuerza e incluso se viralizara en las redes sociales. Hoy, “Mi Cula” cuenta con cerca de 140.000 reproducciones sólo en Spotify y se encuentra alojada en más de 2.000 playlists de la misma aplicación.

A pesar de que su carrera musical comenzó en plena pandemia, la Señorita CHU continuó sorprendiendo con el lanzamiento de otros 4 singles más: Creadora, La Dj nos llama, El Impostor, a los que se sumó este jueves 4 de marzo la versión remix de Mi Cula, junto a las cantantes Almeyda de la Riddim y Aura Luna, dos artistas reconocidas en el género urbano emergente por su cercanía con el movimiento feminista. El trío de féminas identifica esta nueva canción como “música anti-percebe”.

Esta versión además fue realizada con una alta calidad de producción audiovisual en el que participan distintas mujeres y disidentes, dando a conocer la participación de mujeres trans, afrodescendientes y hombres homosexuales. El llamativo e impactante video superó las 10.000 reproducciones en Youtube en menos de 2 días, obteniendo una importante interacción por parte de mujeres de todo el mundo.

Pero partamos de a poco: ¿Quién es Señorita CHU?

María Jesús Pino Durán, es una mujer multifacética; periodista, instructora de twerk, cantante y activista feminista . Tal como suena, con tan sólo 23 años de edad, la CHU, se dedicó a estudiar hasta obtener su título de comunicadora, sin embargo, en tercer año de carrera se dio cuenta que esta no era su única pasión, ya que el arte, específicamente la disciplina de danza conocida como “twerk” y la música urbana ya no eran simples hobbies, sino más bien, sus nuevas aspiraciones a seguir.

La música como herramienta de lucha por las mujeres y disidentes

“Mi música no busca insultar a los hombres, a pesar de que muchos se sienten ofendidos, mis canciones buscan empoderar y acompañar a todxs las mujeres o disidentes del mundo. Recibo cientos de mensajes a diario, la mayoría con palabras como ‘tu música me empodera; gracias a tus letras me siento una mujer más fuerte; gracias por acompañarme con tus canciones’ con estas palabras siento que ya gané. Siento ganas de seguir creando y produciendo”, señaló la cantante urbana.

La señorita Chu también indica que su estilo preferido al momento de crear música es el “trapbow y el reggaetón” puesto que estos ritmos son los que se utilizan principalmente en el twerk, donde asegura, es difícil encontrar canciones de este género que no cosifiquen o denigren a la mujer. Por esta razón, sus canciones poseen un ritmo principalmente para bailar, aunque también revela que puede interpretar prácticamente cualquier estilo urbano como hip hop, dancehall, trap sad, reggae u otro similar.

El videoclip “MI CULA REMIX” de Señorita CHU, Almeyda de la Riddim y Aura Luna, se encuentra disponible en Youtube y cuenta con subtítulos en ingles y portugués.

Asimismo puedes escuchar la canción en todas las plataformas digitales a través del siguiente link: https://links.altafonte.com/kgnod6y .

Mira el video a continuación: