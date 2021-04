Mirar hacia atrás para ir hacia adelante: AVR presenta ‘Sankofa’

AVR es el seudónimo de Álvaro Silva Pereyra, compositor uruguayo nacido en Montevideo, fuertemente influenciado por la cultura hip hop y la cosmovisión afro, pilar artístico importante en la cultura afrodescendiente de la actualidad uruguaya.



Tras una intensa y nutrida trayectoria en el underground local, presenta Sankofa, que en lenguaje Twi del pueblo Akan en Ghana, significa “mirar hacia atrás para ir hacia adelante”. Una propuesta tan interesante como inédita, que considera las reflexiones e investigaciones en materia de discriminación racial, y que en lo musical fusiona diferentes géneros con base en el rap, el candombe y el jazz.

AVR comenta que “Para mí es un disco que tiene dos lecturas. Una es hacia afuera, lo que representa para la gente, y la otra es lo que representa para mí. Sankofa es un símbolo de la actualidad afrourugaya, en el sentido de que está mostrando una lucha que viene de atrás, que es más fuerte, una base que otros hicieron y nosotros retomamos pisando más fuerte. Yo siento que cada afro que se dedica al activismo, a dar un mensaje, a cuidar o informar, tiene que hacerlo más fuerte que el que vino antes.”

Partiendo de una lírica crítica y reflexiva, el punto de vista observador de AVR se posiciona desde una madura juventud y hacia el crecimiento que implica ser integrante de esta sociedad, transversalizando diferentes temáticas sociales, étnicas y de género. Sus letras se apoyan en la poesía de Juan Julio Arrascaeta, bisabuelo del artista y primer poeta afro publicado en Latinoamérica, punto de partida para una profunda investigación genealógica y por la que en la obra aparecen diversas geografías, personajes, influencias e instituciones que le dan forma, cara y escenario.

“Quise hacer este álbum de forma profesional, contundente, estridente, mágica, y empática. Lograr que me identifique a mí y también a muchas personas. Me tomé muy en serio lo de investigar, mirar hacia atrás para ir hacia adelante. Lo siento como un hijo, porque fue algo que también pasó por mi ADN. Toda esa información la digerí, licué, ovulé y salió, la parí. Fue complicado el proceso de enfrentarme a todo un mundo desconocido que nunca me habían hablado en mi casa. Nadie me había dicho que Arrascaeta era un apellido muy querido y respetado. Traté de rescatar todo eso para plasmarlo en el disco y hoy siento como que logré algo que me sirvió a mí, y que le puede seguir sirviendo a otra gente el día de mañana. Al ser así, también pienso que es un símbolo, porque es algo hecho por una persona, pero no es esa persona, es más”, indica el músico uruguayo.

Al momento de su estreno, son tres los vídeo clips que acompañan la promoción de Sankofa. El primero es “Testigo”, el cual cuenta con la participación del legendario músico uruguayo Rubén Rada y en el que se hace referencia a la omisión de las costumbres afroamericanas y a la normalización de conductas racistas, mientras homenajea la poesía afrodescendiente uruguaya de Virginia Brindis de Salas y José Roberto Suárez, más otras latinoamericanas y estadounidenses. “Bajo del árbol” es el segundo clip de la obra y está producido por Andrés Pelacchi (EquilibrioAv). La presencia de la multifacética Ángela Alves logra retratar la ancestralidad de la cultura afroruguaya a través de su voz, su actuación y recitado de la poesía de Juan Julio Arrascaeta. Finalmente está “Barrios”, uno de los sencillos más apegados a la esencia clásico del rap dentro del álbum, en el cual colaboran tres de los principales referentes del género en Uruguay, como Viki Style, Santi Mostaffa y Dj Mats, alzando un fuerte grito de Hip Hop protesta, haciendo además un homenaje a la memoria del recordado graffitero Felipe Cabral (Plef), hijo del virtuoso músico Chichito Cabral, asesinado de un disparo en la cabeza en febrero del 2019 mientras pintaba. El clip, producido también por EquilibrioAv, está personificado en títeres diseñados por el colectivo de mujeres Nzinga.

El álbum de 11 canciones incluye colaboraciones de músicos de la talla de Rubén Rada, Hugo Fattoruso o Ángela Alves, entre otras destacadas referencias del género, como Santi Mostaffa, Viki Style, Wolflow, Dj RC, Dj Mats y el chileno Papitas Freestyle. Sankofa destaca por la identidad y profundidad de su musicalidad, la cual se acompaña por las participaciones e intervenciones de artistas como Cecilia de los Santos (coros), Darwin Silva (piano), Álvaro Salas (tambores), Luis Gutiérrez (percusión), Tato Bolognini (flauta traversa), Juan Olivera (trompeta), y el propio Álvaro Silva, quien se encarga de la producción y arreglos instrumentales junto con Felipe Fuentes, mientras que de la mezcla y masterización estuvo a cargo Luis Ravizza en Berequetum Estudio.

AVR – Sankofa: Disponible en Spotify | YouTube