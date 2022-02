Monjas con Atraso anuncia show en vivo y nuevo single

La banda emblema del hardcore/punk capitalino Monjas con Atraso está preparando un gran show en vivo para el lanzamiento de su último single llamado “Juguete Chino”, el que cuenta con dos invitados de la escena crossover: el reconocido vocalista de Squad, Chris Castro y Carlos Elio, voz de la imponente banda Dezaztre Natural, quienes aportan en coros y lírica. “Juguete Chino” es el adelanto de su próximo EP que será lanzado a mediados de este 2022.

El próximo 4 de marzo, es la fecha que la banda tiene fijada para celebrar una gran jornada, donde realizarán un show de larga duración en el que harán un recorrido extenso por su repertorio en estos ya 24 años de existencia, el cual será registrado en video y audio para la realización de un posterior disco en vivo, todo esto ejecutado por los equipos de Subterráneo Records y Madriguera Producciones, el lugar que se eligió es Hangar Subterráneo, ubicado en General Gana 581 y su aforo será limitado, acorde a las restricciones sanitarias.

El nuevo single que estará disponible desde las 00 del mismo 4 de marzo, en todas las plataformas streaming, fue grabado por Arturo Contreras en Estudios UltraSonico, mezclado y producido por Andy Cabeza (Estudios DKBZA), y masterizado por Cristian Rodriguez en 15Hz Sonido, tal como ha sido la grabación de todo el EP. El proceso de grabación no ha estado exento de emociones y de esto nos habla Claudio Flower, baterista de la agrupación: “Ya han pasado 10 años desde nuestro último disco, varios que ya no están han sido participes de esto, lo que ha significado un gran desafío grabar los nuevos temas, pero también un gran refresco”. Por su parte Rigo Moreno, voz de Monjas, nos detalla la premisa de la lírica de este nuevo single: “La letra se gesta en medio del estallido, cuando entre políticos y empresarios defienden el status quo del país de ideas de izquierda, pero al mismo tiempo no dejaban de realizar negocios con China, país comunista y en ese contexto vemos que tienen el poder de las armas a su favor para poder cuidar sus negocios”.

El show comenzará a las 20 horas y el valor de las entradas es de $5000 será con cupos limitados de acuerdo a las restricciones sanitarias y ya se pueden adquirir vía whatsapp +569 78356972

