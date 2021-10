Müllen Gloss comparte nuevo video junto a Tutú Vidaurre

Treinta mil reproducciones y contando. El cantautor chileno Müllen Gloss continúa atrayendo miradas y oídos con “Where the music dies”, el sugerente video protagonizado por la actriz Tutú Vidaurre que, con su ritmo amable y pegajoso, relata de fondo una historia de celos y traición. Este es el single debut del músico nacional que ama a los Beatles, vivió en Frutillar y que siente que se expresa mucho mejor a través de las canciones.



Müllen Gloss canta en inglés. Dice que a veces las letras que le salen son muy crudas y “oculto esas penas y ansiedades escribiendo en otro idioma. Así no llegan de manera tan directa a mi gente cercana cuando las escribo. Sólo yo entiendo lo que quiero decir”. Así nació “Where the music dies”: es sobre una relación que se acaba abruptamente, con engaño, dolor y mentiras. Y obliga a cambiar de piel porque uno necesita protegerse de la experiencia que acaba de vivir”.

Algunos piensan que es inglés o estadounidense, pero la historia es más simple: un día, Cristóbal De La Cuesta sufrió una parálisis del sueño: “en medio de ella se me apareció algo raro que me dijo “Müllen, ven aquí, ven conmigo”. Me desperté preguntándome quién sería ese Mullen y terminé adoptando ese nombre como una segunda personalidad. Hoy yo soy Müllen”. Bajo ese alter ego desarrolla sus composiciones inspirado en referentes como Elton John, James Blunt, David Bowie, y por supuesto, los cuatro de Liverpool.



El video de “Where the music dies” fue dirigido por el reconocido Felo Foncea (videos para Lucybell, Chancho en Piedra y más) y fue protagonizado por la actriz Tutú Vidaurre. Según explica Müllen Gloss, “en él se plasma el desarrollo de una relación. Al principio está la seducción y el encanto de ese amor a primera vista. Luego, junto con las partes más coloridas está el apogeo, el momento más luminoso de la relación, hasta que finalmente viene el quiebre, con peleas, discusiones y acusaciones mutuas”.

Con sólo 25 años, Müllen Gloss ha pasado casi la mitad de su vida pegado a una guitarra. En el colegio participó en diferentes grupos, donde ganó experiencia sobre desempeño vocal y puesta en escena. Ingeniero civil de profesión, el joven cantautor lo apuesta todo a su sueño: “tengo muchos años de música acumulada, ideas creativas dando vueltas y cuadernos llenos de letras. Quiero que todo eso vea la luz”, afirma categórico.