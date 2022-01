Murga La Corre y Vuela se quita “La Culpa” con nuevo single cantado a coro por mujeres

“En esta canción quise plasmar un poco de mi historia, un poco de los dolores que he cargado por ser mujer y haber crecido en un colegio de mujeres cristiano”, comenta Carolina Sepúlveda -letrista de “La Culpa”- sobre el proceso de composición. Y qué mejor forma de interpretar esta poderosa canción que por un coro compuesto en su totalidad por voces femeninas que sorprende con su unidad, desplante, coloridos trajes y creativo maquillaje en los escenarios.

“Entre niñas me crié y me enseñaron a callar. Desde siempre compitiendo, sintiendo culpa por mi actuar”, canta la letra del tema interpretado por “La Corre y Vuela”, agrupación musical que inserta en Chile la tradición de la murga uruguaya.

“Con esta canción quise liberarme, soltar esas cargas y comenzar a vivir una nueva etapa, floreciendo en la adversidad”, reflexiona Carolina, agradeciendo el apoyo en el proceso de composición y producción de Victoria Nuñez y Sebastián Pavez, líderes de la murga.

Victoria, que cuenta con una trayectoria desde el 2006 en la murga uruguaya, explica que una murga es una tradición de coro femenino que mezcla la música con el teatro: expresivo lenguaje corporal, vistosos trajes y coloridos maquillajes. Una puesta en escena que se complementa con el canto a lo humano, con canciones repletas de bromas, críticas y actualidad. Sin embargo, la murga no está exenta de hombres, ya que estos se encargan de trabajar la parte instrumental tanto en el estudio como en el escenario.

“El disco nace de vivencias personales”, comenta Victoria, adelantando que proyectan el lanzamiento de nuevos singles previo al estreno del álbum “A Lo Humano en Canción”. Esto se suma a una obra del mismo nombre basada en las canciones, dividida en tres secciones de décimas: mundo al revés, la desgracia, y el amor, con cinco canciones por sección.

“Que me juzgue quién quiera, mas yo no me juzgaré. La culpa dejo atrás y en libertad volaré”, reza el final de “La Culpa”, primer single que cimienta el camino en que “La Corre y Vuela” busca alcanzar el cielo.

Escucha “La Culpa” en Spotify o en tu plataforma de streaming favorita.