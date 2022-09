Museo de la Solidaridad Salvador Allende será parte de la 58° Bienal Carnegie International en EE.UU.

Un total de 36 obras de la Colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) y 10 facsímiles de su Archivo, junto a videos y piezas textiles producidas por las Textileras MSSA, serán parte de la exhibición Is it morning for you yet? en la 58° Carnegie International, la exhibición de arte más antigua realizada en América del Norte y que será inaugurada el 24 de septiembre en el Carnegie Museum of Art de la ciudad de Pittsburgh, EEUU.

Curada por Sohrab Mohebbi (Irán, 1981), la 58° Carnegie International rastrea la huella geopolítica de los Estados Unidos desde 1945 para situar lo “internacional” dentro de un contexto local. La muestra superpone obras históricas de colecciones institucionales y artistas internacionales, con nuevos encargos y obras recientes de artistas contemporáneos.

En esta línea, el Museo de la Solidaridad fue invitado a realizar una curaduría adjunta, que fue generada colectivamente por el equipo MSSA y que se expresa simbólicamente a través de la figura de la espora, por sus cualidades dispersivas y reproductivas, incluso en condiciones adversas.

“La invitación de Carnegie International nos instala nuevamente como un museo dentro de otro, experiencia que -por la naturaleza de nuestra historia- ha ocurrido innumerables veces. A través de esta curaduría colectiva tenemos la oportunidad de seguir mostrando nuestra historia al mundo, la de un museo fuera de los cánones hegemónicos y con una colección donde las redes afectivas fueron el principal motor de su conformación”, cuenta Claudia Zaldívar, directora del MSSA.

Ernest Pignon-Ernest. Chili résistance (1977). Colección MSSA.

Desde su origen hasta la actualidad, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende se ha pensado como un museo sin muros, vivo y descentralizado, que ha situado su quehacer en el escenario artístico internacional sin dejar de atender su vocación comprometida con el territorio local y las comunidades.

En esta línea, la presencia del MSSA en la 58° Carnegie International se fundamenta en cuatro ejes de sentido que se despliegan en la sala donde se exhibe: Relatos de resistencia, Efecto espejo, Arqueología de los afectos y Todo es cancha. Cada uno es una constelación de obras, archivos y experiencias en diálogo que hablan por el Museo y, entre ellas, sus susurros se multiplican como esporas para ser vivenciadas por el público que visite la muestra.

“Fue un gran desafío desarrollar esta curaduría transversal y colectiva de los equipos MSSA en respuesta a la invitación extendida por Sohrab Mohebbi, ya que significó pensar creativamente cómo ecualizar la relevancia de la historia de este Museo y su colección con el quehacer actual que desarrollamos para presentarlo desde una mirada contemporánea y presente. Por ello, incorporamos obras junto a documentos en distintos formatos y un ejercicio de activación con piezas producidas por las Textileras MSSA del Barrio República, que forman parte de nuestro programa de Vinculación con el Territorio. Tomamos en consideración la diversidad de públicos que conocerán por primera vez el MSSA y seleccionamos piezas cuyos relatos los interpelen e inviten a valorar y activar la solidaridad en sus vidas”, cuenta Caroll Yasky, curadora y coordinadora del área de Colección del Museo.

Patricia Israel – Alberto Pérez. América despierta (1972). Colección MSSA.

Artistas, obras y relatos

Relatos de resistencia da cuenta de un significativo conjunto de obras producidas principalmente durante los años 60 y 70, donadas desde países tan diversos como Uruguay, Francia, Chile, México, Argentina, Polonia y Mongolia. Reúne narrativas de resistencia cultural y manifiesta la expansión territorial de respuesta solidaria que produjo el Museo a nivel internacional. El valor fundacional de esta constelación está representada en la iconografía utópica del grabado de Alfredo Portillos (Argentina), que destaca la importancia de la comunidad por sobre la individualidad.

La resistencia y resiliencia frente a las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar en Chile están expresadas en las arpilleras que mujeres chilenas realizaron en esa época. A este mismo relato, se suman las obras N.N. 1979 de Francisco Brugnoli (Chile) y Hoy a menudo recuerdo, de la artista Lilo Salberg (Alemania-Chile).

Luis Felipe Noé (Argentina) con su obra Esto no tiene nombre II y Hugo Rivera-Scott (Chile) con Napalm denuncian las otras dictaduras latinoamericanas y la guerra de Vietman, mientras que Allende de Ricardo Mesa (Chile) y Golpe de Ximena Armas (Chile), dan cuenta de la dificultad de la vida en el exilio. A ellos se suma el puño vigoroso y juvenil de la resistencia representado en el dibujo Chili résistance de Ernest Pignon-Ernest (Francia).

Completan el conjunto obras de N. Bavoujav, Mache-Bat, Sanalbat y Bat T. Tchouloun, artistas de Mongolia en cuya iconografía destacan la fuerza de la naturaleza y su cosmovisión. La abstracción también está presente, expresando la pluralidad de formas artísticas de la Colección MSSA con obras de Eduardo Terrazas (México), Myra Landau (Rumania), Maryse Eloy (Francia), Luis Tomasello (Argentina) y Ryszard Winiarski (Polonia) que invitan al público a interactuar corporalmente con ellas a través de estímulos ópticos y multisensoriales.

Otro eje que conforma esta propuesta curatorial es Efecto espejo, que incorpora obras creadas en los años 60 y 70, y que reflejan desde una perspectiva crítica el rol que ejerció Estados Unidos en la escena internacional. Hanns Karlewski, Öyvind Fahlström y Anders Åberg (Suecia), Patricia Israel y Alberto Pérez (Chile), Paul Peter Piech (EEUU), Derek Boshier (RU) y Gontran Guanaes Netto (Brasil), son parte de esta selección.

Carol Law (EE.UU) con su obra No Peace ‘til I Agree y Valentina Cruz (Chile) con Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno, se suman al conjunto desde una perspectiva de género y subvierten las narrativas de poder lideradas predominantemente por figuras masculinas. En tanto, Leonilda González (Uruguay) visibiliza la presencia tenaz, y fuerza de las mujeres en las luchas sociales a través de su obra Novias Revolucionarias XII .

El Archivo MSSA también toma un rol importante en esta exposición a través del eje Arqueología de los afectos, que presenta una selección de facsímiles de su archivo y videos, que pone en valor el tejido social que se ha conformado y ha permitido la subsistencia del Museo a lo largo de su historia. Estos documentos dan cuenta de las relaciones de solidaridad que se generaron entre quienes hicieron posible este proyecto.

Por último, el MSSA busca expandir esta exposición mediante experiencias inmersivas y de participación ciudadana. Bajo el nombre Todo es cancha, este eje busca desplegar el Museo más allá de los límites establecidos y abrir un espacio de experimentación. Para ello incorporamos una estación de trabajo dentro de la exposición, para que los públicos puedan crear sus propias chapitas textiles, inspiradas en la obra de Portillo y las arpilleras. Algunas chapitas realizadas por las Textileras MSSA en Chile estarán a disposición del público a modo de inspiración, para facilitar e incentivar la creación y el intercambio con otras personas. Cada chapita puede transformarse en una consigna o definición de postura, que manifieste un deseo o un sueño.

La exposición estará abierta hasta el 2 de abril de 2023 en el Carnegie Museum of Art, ubicado en Pittsburgh, Estados Unidos.

Anders Åberg. Vita huset och draken (1975). Colección MSSA.

PARTICIPANTES

Anders Åberg (Suecia), Ximena Armas (Chile), Francisco Brugnoli (Chile), Derek Boshier (Reino Unido), Valentina Cruz (Chile), Maryse Eloy (Francia), Öyvind Fahlström (Brasil – Suecia), Leonilda González (Uruguay), Patricia Israel y Alberto Pérez (Chile), Hanns Karlewski (Suecia), Myra Landau (Rumania – México), Carol Law (EE.UU), Sambuungiin Machbat (Mongolia), Ricardo Mesa (Chile), Gontran Guanaes Netto (Brasil), Luis Felipe Noé (Argentina), Paul Peter Piech (EE.UU), Ernest Pignon-Ernest (Francia), Alfredo Portillos (Argentina), Hugo Rivera-Scott (Chile), Lilo Salberg (Alemania – Chile), Eduardo Terrazas (México), Luis Tomasello (Argentina), Bat T. Tchouloun (Mongolia), Mujeres Chilenas No Identificadas, Ryszard Winiarski (Polonia).

Imagen Portada: Gontran Guanaes Netto. Sin título (1973). Colección MSSA.