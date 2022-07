Tenemos Explosivos presentará su nuevo disco en Valdivia

El evento se realizará en el Teatro Municipal Lord Cochrane el domingo 31 de julio a partir de las 16.30 horas y las entradas están disponibles por www.passline.com.

¿En qué consiste la invitación que hacen como banda anfitriona?

“Estamos muy contentos de invitar a toda la gente que nos ha acompañado durante todos estos años, a quienes sean seguidores de Tenemos Explosivos y a quienes les guste la música en general a participar en este lindo evento. Nosotros como Teoría de Un Otoño Pasajero estuvimos inactivos por un largo periodo de tiempo, por lo que tenemos muchas ganas de tocar en vivo, recordar canciones y mostrar un poco de lo nuevo que estamos haciendo, nada mejor que con nuestros amigos de tantas batallas como son los Tenemos Explosivos, quienes vienen a mostrar su nuevo disco “Cortacalles” y deleitarnos con otros temas de su repertorio”.

¿Qué esperan lograr presentando a Tenemos Explosivos en un teatro?

“Nuestro primer objetivo es poder costear la organización de este evento (risas)… Volviendo a hablar en serio, la idea es retomar la música en vivo incluyendo en eso también a las bandas que trabajan en el under o que se encuentran al margen de la masividad, creemos que abrir las puertas del Lord Cochrane a esto es resignificar un espacio, llevar otros sonidos, otra variedad de público… es algo que para Tenemos Explosivos es sumamente importante también, es una presentación en un teatro, no es algo que se acostumbre en estas giras que generalmente son en locales nocturnos, con otro objetivo, eso nos tiene muy contentos y entusiasmados por eso estamos realizando un trabajo arduo pero con mucho cariño, esperando que tengamos una buena respuesta y nos acompañe mucha gente ese día”.

Se aprecian muchos logos en su afiche, ¿qué tan importante ha sido la autogestión y cómo han funcionado las redes de colaboración para este evento?

“La autogestión para nosotros se presenta desde el primer día que nos juntamos a tocar, éramos adolescentes y no teníamos todos los elementos necesarios para ensayar, por lo que solicitar ayuda y mover redes fue mucho más que una opción una necesidad.

Una vez que ya nos sentimos preparados para salir a tocar en vivo descubrimos que no había lugares, debíamos conseguir equipos de sonido, luces, batería, etc. No era sencillo, por lo que nuevamente tuvimos que organizarnos y hacer las cosas nosotros mismos, todo eso nos sirvió para aprender, hacer amigos, conocer a otras bandas, invitar y ser invitados a otras ciudades durante muchos años, después de nuestro receso lamentablemente nos hemos dado cuenta que no ha cambiado mucho la situación de hace 15 años atrás pero con el apoyo de todos, todas y todes hemos logrado armar este evento y tenemos todas las ganas de seguir adelante con esta misma manera de trabajar”.

Las bandas que se presentan el 31:

Tenemos Explosivos cuenta con 13 años de trayectoría retratando la realidad política y el descontento social, han sido nominados 2 veces al mejor disco de rock en los Premios Pulsar y han hecho giras por Chile, Colombia, México y Argentina. Actualmente, se encuentran presentando su último disco resultado de un trabajo de cuatro años que incluyó una pre-producción a la distancia entre Cesar Asencio (productor) en Canadá, Eduardo Pavez (vocalista) en EE.UU, y el resto de la banda en Chile. La mezcla y masterización de “Cortacalles” estuvo a cargo de Jason Livermore (Descendents, ALL, Rise Against) en los estudios Blasting Room, en Colorado, EE.UU.

Teoría de un Otoño Pasajero nace en Valdivia el 2006 como un grupo de amigos que disfrutaba de las tocatas, de las experiencias de la calle y del discurso rebelde, de esencia hardcore-punk se nutren libremente con diversos matices. Para ellos, sus intenciones y actitud siguen intactas, “si queríamos cambiar el mundo teníamos que empezar por nosotros mismos, en nuestros lugares comunes y con todas las herramientas que tuviéramos a mano”, manifiestan.

