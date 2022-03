Nace colorido mural en el Barrio Franklin

El 2019 FRANKLIN FACTORY inició sus actividades proponiendo a la ciudad un espacio de creación, elaboración y manufactura de proyectos locales convocando una diversidad de oficios, emprendimientos, experiencias artísticas y gastronómicas. La iniciativa de FRANKLIN FACTORY -cuyo impacto ha sido cultural y urbano- recupera el antiguo edificio del Instituto Sanitas construido en la década de los cuarenta ubicado en el popular barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Este 2022 FRANKLIN FACTORY -a través de AFA Galería- convocó al reconocido artista Camilo Yáñez para comisionar la realización de un proyecto mural permanente en uno de los enormes muros del patio interior de la Factoría. La idea de invitar a Camilo Yáñez nació a partir de su doble experiencia como artista y curador, asociada al rescate de lugares y espacios históricos de la capital. Ejemplo de ello, son su trabajo de recuperación de las antiguas bodegas de la DAE (Dirección de Aprovisionamiento del Estado) que hoy son el Centro Cultural Matucana 100 y del cual fue su curador entre el año 2000 y 2008. O el rescate del antiguo Aeropuerto de Cerrillos en el año 2016 el que fue transformado como Centro Nacional de Arte Contemporáneo, proyecto del que estuvo a cargo como asesor de artes visuales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Por otra parte, como artista la obra de Yáñez se ha destacado y singularizado por su potencia gráfica y la energía visual tanto de sus serigrafías, como en sus obras en video, o sus proyectos murales, los que se iniciaron a principios de los años dos mil en exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería Gabriela Mistral o el Museo Nacional de Bellas Artes.

Para FRANKLIN FACTORY, Camilo Yáñez creó un proyecto mural que cubre un área de 13 metros de ancho por 9 metros de alto del muro poniente del patio interior del inmueble. La enorme pintura explora las posibilidades del multicolor a partir de tres inspiraciones visuales; los colores de la bandera Wiphala, la bandera de la diversidad sexual y los llamativos colores flúor de la estética chicha presentes en las calles del barrio. Sobre esa enorme superficie latente de color el artista realizó una serie de dibujos en plateado, dorado y cobre que provienen de un diccionario gráfico e etimológico publicado en el año 1946 titulado “La palabra por la Imagen”. Las gráficas de la publicación fueron pintadas a gran escala ilustrando los diversos oficios, trabajos y artesanías que se realizan al interior de la propia factoría en la actualidad, visibilizando así el hacer de FRANKLIN FACTORY hoy. Otra singularidad del mural es el no uso del negro, como la regla autoimpuesta por Yáñez, para así potenciar la presencia del color y esquivar el uso del fileteado negro como elemento básico del grafiti y el lenguaje urbano.

Camilo Yáñez, nace en 1974 en Santiago, Chile. Entre 1993 y el año 1998 cursó la Licenciatura en Artes en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (Santiago) donde fue estudiante de los artistas Cesar Osorio y Peter Kroeger. Más tarde realizó el Magister en Artes Visuales (1999-2000) en la misma institución, donde fue alumno de Gonzalo Díaz y Eugenio Dittborn.

La obra de Yáñez transita entre la gráfica, la pintura mural, la escultura, la instalación, la intervención en el espacio público y el videoarte. Entre sus principales temáticas se encuentra la preocupación constante por la actualidad, la historia y la contingencia -social, cultural y política- que muchas veces toman formas híbridas entre discurso y visualidad.

Desde el año 1996 ha participado en un importante número de muestras colectivas e individuales, tanto en Chile como en el extranjero. Su obra ha sido expuesta en la VIII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca (Ecuador, 2004); la V Bienal de Mercosur (Brasil, 2005); la XII Bienal de Estambul (Turquía, 2011) y la XVIII Bienal de la Habana (Cuba, 2019). Entre sus muestras colectivas destacan: You Never Know the Whole Story, Kunstmuseum Bern (Suiza, 2018). Hoffmann’s House / Los nuevos sensibles, Matucana 100 (Santiago,2018).“Primordial saber tararear proverbiales sílabas tonificantes para sublevar tecnocracias pero seguir tenazmente produciendo sociedades tántricas” Regen Projects, (Los Angeles, EE.UU. 2017). Lo que ha dejado huellas, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, (Santiago, 2017). Crisis of Presence, Pori Art Museum, (Finlandia, 2016). Grado Cero, 10 años de Artes Visuales 2004- 2014, Centro CA660,(Santiago,2015). [silence] – A Holocaust Ludwig Múzeum Contemporary Art, Budapest, (Hungría, 2014). Oslo screen festival, International For Video Art Festival, (Noruega, 2014). Art and Passion, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, (México 2012). Five video artist ar/ge kunst Galerie Museum is the Kunstverein of Bolzano. (Italia, 2012). Entre sus principales muestras individuales destacan Post Populi (2019) en Galería AFA, La historia Inmediata (2009) y Nadar con Tiburones es Fascinante (2015), en la Sala de Arte CCU (Santiago).

El mural podrá ser visitado desde el día 18 de marzo de 2022 en FRANKLIN FACTORY, Franklin 741 – Santiago – Metro Franklin

