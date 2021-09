Nace Neptuno! y su explosivo single debut “Contigo Adentro”

Con 24 años y luego de una extensa búsqueda por un sonido que le definiera, Neptuno! nos presenta su single y videoclip “Contigo Adentro”, cargado de referencias a su experiencia viviendo como persona queer descubriendo y desatando su sexualidad, luego de sobrevivir a una niñez entre iglesias evangélicas y numerosos cambios de colegio.

Esta propuesta nos sumerge en sonidos y conceptos que nos recuerdan a artistas como Javiera Mena, Alex Anwandter o Lady Gaga, con letras sugerentes y una sonoridad electrizante. “Tiene una clara interpretación sexual. Me gusta pensar que estoy utilizando el sexo como vehículo para hablar de otras cosas que también son relevantes, y cómo las personas lo usamos para escapar de cosas que sentimos y que no queremos enfrentar” dice Neptuno! refiriéndose a la letra de “Contigo Adentro”.

Este single debut viene acompañado por un videoclip dirigido por Leena Lakes, una artista audiovisual proveniente de Chillán, y con la cual trabajó desde cerca en la dirección creativa. La coreografía fue una piedra angular como elemento fundamental de este proyecto y su videoclip, a cargo de Nerea Polymeris, bailarina penquista que ha trabajado de cerca junto a artistas locales tales como Dulce y Agraz y FrioLento. “Ambas fueron fundamentales para el proyecto. Sin ellas no hubiera podido parar este proyecto en un contexto de pandemia, además de mis inseguridades que aparecen en el camino. Ellas y todo el equipo creyeron en lo que quería entregar y me apañaron hasta el final, considerando que por temas de COVID el rodaje tuvo que suspenderse como por 3 meses” cuenta Neptuno!”.

Mezclando personas de la comunidad Ballroom en Concepción tales como Kriss Antrax y K-miAntrax; el kpop con Margherita Cervetto y lo más contemporáneo con Camila Lara y Nerea, Neptuno! logra fusionar parte de sus influencias en este videoclip y single debut. Esta canción fue producida, mezclada y masterizada por el estudio BlackVitamina, gracias a la participación en una convocatoria durante la pandemia que buscaba entregar herramientas a artistas emergentes.

“Una no es ninguna Beyoncé o Ariana Grande, que si bien son maravillosas y talentosas, son personas que contaban con recursos para poder iniciar sus carreras y al menos no se tenían que preocupar de sobrevivir mientras intentaban sacar música. Instancias como las que activó BlackVitamina son fundamentales pa’ poder nivelar un poco la cancha y permitirnos hacer música a personas que no tienen la misma situación”.

Escucha el debut de Neptuno! en Spotify, y su nuevo videoclip en YouTube!

*Foto por Angelo Garrido